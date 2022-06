Insólito, cada vez que lo visita lo encuentra en la cama con alguien diferente

LA NACION

Es una escena que la vio una gran cantidad de veces. Cada vez que Catey Hall visita a su padre, no le resulta extraño encontrarlo durmiendo la siesta en el sofá. Pero hay un detalle que últimamente llamó la atención de la joven mujer: su papá nunca duerme solo.

Lon Watson, el padre de Catey Hall, siempre ha amado a los perros y es voluntario en el refugio local Pound on the Hill para asegurarse de que cada animal reciba la ayuda que necesita. “Desde que tengo memoria, mi papá ha rescatado perros callejeros. A medida que yo fui creciendo, recuerdo que siempre nos acompañó un perro en casa. Nunca faltaba lugar para un extraviado necesitado. Ahora que vive solo con su mujer, hay sitio para más de uno. Y nunca bajó los brazos por esta causa y se mantiene comprometido para encontrar hogares para los perros necesitados. El tema es que en muchos casos, los animales no logran ser reubicados y se quedan con papá”.

Juegan y pasan tiempo juntos

Cuatro perros forman parte del staff permanente que Watson tiene en su casa. A todos, él mismo y su esposa los han rescatado y rehabilitado. Pero también recibe visitas diarias de Hooch, Fluffer-Nutter y Rosie, quienes viven cerca y tienen una conexión especial con el hombre. “Papá juega y pasa tiempo con uno o más de estos perros a diario. Legan corriendo cuando ven su auto y lo siguen adentro”.

El vecindario donde vive Watson forma parte de un área rural de Alabama, en los Estados Unidos. Allí, las casas están alejadas de la calle, por lo que los perros pueden saltar de una propiedad a la otra con seguridad. Por lo general, los perros pueden oír la camioneta de Watson y lo encuentran en el camino de entrada.

Una siesta con compañía especial

Sin embargo, lo más llamativo de la relación que Watson mantiene con los cuatro patas llega al momento de la siesta. De hecho, por la tarde, nunca duerme solo: los perros del vecindario se unen a él para hacer una gran y cómoda pila. Y en ese estado que Catey lo encuentra cada vez que lo visita.

Afortunadamente, a los vecinos de Watson no parece importarles que sus perros pasen la mayor parte del tiempo con el buen hombre, y nunca se interpondrán en su siesta especial.

