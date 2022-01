Osada e irreverente: la primera periodista argentina que fundó un periódico cuando muchas mujeres no sabían leer ni escribir

La lectura nunca fue un derecho exclusivo, ¿o sí? Allá por los años 1800 y tantos, solo los hombres se dedicaban a la tarea de informar, pero como la historia es un motor impredecible y siempre hay quien se levanta para romper con lo establecido, la reivindicación de esa tarea y la lucha por los derechos de la mujer no iba a ser una excepción.

Y no lo fue: Petrona Rosende se convirtió en la primera periodista mujer en la Argentina con el fin de luchar por los derechos de las mujeres y principalmente por el derecho a la educación, ya que en aquella época apenas un poco más de la mitad de las mujeres sabían leer y escribir. Por esta razón, en 1830 fundó en Buenos Aires el periódico “La Aljaba”, dirigido al público femenino.

El gobierno uruguayo reconoció la labor de la autora, nacida en Uruguay y nacionalizada argentina, con un sello postal Archivo

¿De dónde venía su osadía?

Uruguaya de nacimiento, emigró junto a su marido hacia nuestro país tras la invasión “Luso-brasileña” en contra del caudillo Artigas. Llegó a una Buenos Aires en plena guerra civil, inmersa en la división entre Federales y unitarios, donde no identificarse con el orden establecido podría acarrear problemas durante el primer gobierno de Rosas. La tarea no le fue fácil, pero aun en ese clima un tanto hostil no tuvo reparos en iniciar el periódico.

Ninguna mujer en toda Sudamérica, hasta entonces, había estado al frente de una redacción. La “Aljaba” incluía distintos temas: arte, religión, amistad, y no faltaba espacio para la literatura –en especial los poemas-, pero su principal lucha fue por la formación intelectual de la mujer, su rol en la sociedad y su posición frente a los hombres. Era un periódico de cuatro hojas y para obtenerlo debían suscribirse. Totalmente hecho con los recursos personales de Petrona, o aportes de los maridos de sus lectoras, se publicaba los martes y jueves.

Un nombre particular y un cierre repentino

El nombre de “Aljaba” hacía referencia al estuche de flechas de los arqueros, su imagen era perfecta para transmitir lo que su creadora buscaba: lanzar flechas como verdades. En el periódico, doña Petrona intentaba que hubiese un despertar social de la mujer, su periódico tenía una clara orientación feminista y bregaba por sus derechos sin amedrentarse.

Una de las portadas de los 18 números de la Aljaba Archivo

“Hasta cuándo se les negará a las mujeres el derecho a la educación” “Dedicado al bello sexo argentino” y quizás su frase más utilizada y conocida, adoptada como lema y sin dejar de ser la más representativa: “Nos libraremos de la injusticia de los hombres solamente cuando no existamos entre ellos”.

Al año siguiente de cerrar el periódico, enferma y algo decepcionada debido a la situación social, regresó a Uruguay donde se dedicó a la enseñanza y a escribir poesías. Viuda y viviendo en la pobreza, recibió poco antes de su fallecimiento una pensión por parte del presidente de Uruguay. Muere a los 75 años, en Montevideo, el 28 de enero de 1863.

El poema La Cotorra y los patos" de Petrona Rosende Archivo

En su poema “La cotorra y los patos”, Petrona Rosende irónicamente se burla de los hombres de su época y de como pretenden hacer callar a las mujeres. También podría decirse que como triunfo personal es la única mujer en ser publicada en el “Parnaso Oriental” colección de poesías patrióticas de la Banda Oriental (hoy Uruguay) que se edita a mediados de la década de 1830 en su país natal.

El párrafo final de su poema "La cotorra y los patos" Archivo

La Aljaba duró tan solo un año, se publicó por primera vez en noviembre de 1830, (en 2004 el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires reeditó 300 ejemplares), sacaron tan solo 18 números y en enero de 1831 la publicación dejó de editarse, pero la semilla ya había sido puesta y la mecha prendida:

“¿Hasta cuándo se verá el sexo femenino sumido en la obscuridad en que lo encerró el sistema opresivo de los que le negaban los conocimientos más sencillos?”