El último lanzamiento de Netflix indaga en el complejo mundo contemporáneo de las citas románticas, pero desde un enfoque a la antigua: las citas a ciegas. En una época en que absolutamente todo pasa por la imagen, pensar en volver a conectar con alguien por su personalidad y valores, sin haberse visto ni en fotos, supone un gran desafío, aunque cierto es que todos los integrantes del reality salen de un casting. Como fuere, los solteros elegidos no pierden el tiempo, tal es la consigna del ciclo que pronto tendrá su correlato local. El objetivo es encontrar con quien casarse mientras dura el programa. Ni más ni menos.

O hemos fetichizado al extremo la institución del matrimonio o los participantes son seres de verdad muy ingenuos, aunque probablemente las dos presunciones sean equivocadas, parece decir una encuesta de Bumble sobre la importancia de blanquear nuestras verdaderas expectativas sentimentales en la primera cita. Los gurús de la economía emocional dicen que poner sobre la mesa lo que queremos para nuestra vida es una manera de ahorrarnos una cena cara y personas equivocadas, sin embargo, según una encuesta de Bumble, un 35% de los solteros se sienten cómodos teniendo una discusión abierta e intencional sobre la fertilidad y los planes familiares en la primera salida, incluso un 27% quiere avanzar más rápidamente en las relaciones para recuperar el tiempo “perdido” por la pandemia.

“Me corre el reloj biológico”, “no quiero perder tiempo”, “me gustaría formar una familia” son algunas de las frases que surgen entre las conversaciones con amigos de confianza, muy al contrario de lo que pronostican otros sondeos acerca de la reticencia de los jóvenes a repetir modelos y formatos tradicionales como el matrimonio. Pero formar una familia sigue estando en lo más profundo del imaginario de hombres y mujeres de todos los niveles y culturas, concluye el estudio realizado en asociación con la empresa de salud reproductiva Modern Fertility para el que la aplicación consultó a más de 6600 adultos, a fin de saber qué esperan las citas, la fertilidad y la planificación familiar para 2024.

De los consultados que actualmente no tienen pareja pero quieren tener hijos, el 27% afirmó que quiere avanzar más rápidamente y -lejos de presionar a una nueva relación o asustar a una pareja potencial hablando demasiado pronto sobre el deseo de ser padres – dice no estar dispuesto a perder el tiempo con candidatos/as que no compartan ese objetivo.

¿El reloj biológico te corre? Shutterstock

“En la sociedad existe la idea de un ‘reloj biológico’ en el que concebir para las mujeres (y para cualquiera que pueda quedar embarazada) mayores de 35 años se vuelve difícil o imposible. Lo cierto es que la tecnología de reproducción asistida ha mejorado mucho en los últimos años, por lo que no existe un verdadero ‘precipicio de la fertilidad”, entonces empecemos por quitarle presión al tema” decía la doctora Beth McAvey, de Reproductive Medical Associates Long Island IVF.

Si bien solo un pequeño número de participantes confesó hacer congelado sus óvulos, el 62 % dijo que compartiría esa información en las primeras citas, como una manera sutil de mencionar el tema sin que suene a una condición excluyente del vínculo. Del 29% de las personas que quieren tener hijos dijeron que son más sinceros acerca de sus objetivos de planificación familiar con sus parejas potenciales debido a que sienten el peso del tiempo perdido, el 20% son hombres y el 40% mujeres. “Esto parece reflejar los impactos muy reales de la biología en la salud reproductiva” explica Carly Leahy, cofundadora de Modern Fertility. “Desafortunadamente, las mujeres suelen tener más presiones sociales sobre el famoso reloj biológico que los hombres”.

Dicho esto, tener estas conversaciones no es trabajo de la persona que podría quedar embarazada, ni la carga del cronograma recae directamente sobre sus hombros porque, y he aquí lo significativo, el 33% de los hombres que quieren tener hijos coinciden en que ese objetivo es esencial para una vida plena, dejando esto sin efecto aquella teoría de que mejor ni mencionar el tema frente a un potencial candidato, a fin de evitar que se diera a la fuga...

