Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Ciudad: obras en el subte, una nueva línea y cambios en el ABL, los principales ejes del proyecto de presupuesto de 2026
El gobierno porteño proyecta gastar más de $17 billones el próximo año, con un 20% destinado a infraestructura focalizado en la red de subtes; mientras que impulsa un esquema impositivo en 2026 para el ABL que se actualizará por inflación y tendrá un ajuste en inmuebles de mayor valuación fiscal.
Así se desprende de las leyes que la administración de Jorge Macri presentó en la Legislatura porteña. Su aprobación antes de fin de año demandará de al menos 31 votos del total de los 60 diputados que integran el Parlamento. Además, la gestión local envió una ampliación del presupuesto en curso por $557 mil millones.
La formulación del Presupuesto 2026 tomó como referencia los lineamientos macroeconómicos establecidos por el gobierno nacional, que contemplan una variación del nivel de actividad del 5%, una inflación del 10,1% y un tipo de cambio de $1423 por dólar al cierre del próximo período.
Milei recordó una anécdota con Fátima Florez y criticó a economistas y periodistas
En plena campaña electoral, el presidente Javier Milei hizo una pausa de su raid por las provincias y participó de una conversación con el economista Salvador Di Stefano, en el marco de la presentación de su nuevo libro “Cambia la Música”. Durante el encuentro, el mandatario hizo una defensa de su modelo económico y destacó la baja de la inflación, pobreza e indigencia como logros de su gestión. Además, destinó algunos dardos para economistas y periodistas que, según consideró´, “no saben” de la micro y recordó una anécdota con su expareja Fátima Florez.
Al tomar la palabra, Milei elogió el libro de Di Stefano, y se enfocó en cuestiones técnicas para hablar de la herencia recibida, el concepto de la micro y luego resaltar lo que considera como logros de su gestión económica. Sobre el final de su discurso, en tanto, se refirió a las elecciones del 26 de octubre e hizo un llamado a la ciudadanía. “Espero que los argentinos voten por su propio bien. Lo otro ya lo probamos, y falló”, sentenció el mandatario frente a la audiencia en La Rural.
Fuerte cruce entre Lilia Lemoine y Florencia Peña por la presentación del nuevo libro de Javier Milei
La diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, y la actriz Florencia Peña mantuvieron un acalorado intercambio en la red social X a raíz de un posteo vinculado a la presentación del nuevo libro del presidente Javier Milei “La construcción del milagro”, que tendrá lugar el próximo 6 de octubre.
El debate en la plataforma comenzó a partir de un video de Lemoine donde promociona el evento. “Vení este 6 de octubre al Movistar Arena. Vení a bancar a Javier Milei”, dice. Y luego aclara, con un dardo hacia Peña: “Es un evento hecho con fondos privados y la entrada es sin cargo. No es una charla de Florencia Peña”.
Con un exabrupto, Alberto Fernández apuntó contra Espert por una denuncia de Grabois
“Yo te avisé”, escribió el expresidente Alberto Fernández, que cada tanto reaparece en redes sociales o en alguna entrevista por Youtube para opinar sobre la coyuntura política o referirse a la causa que le inició su expareja, Fabiola Yañez, por violencia de género.
Esta vez, la frase estuvo dirigida a José Luis Espert y se refería a la denuncia que recayó sobre el diputado nacional por parte de Juan Grabois, que lo acusa de haber recibido dinero de un supuesto narco para la campaña de 2019.
Diputados: un sector de la oposición avanzó con el dictamen para limitar el uso de los DNU
os bloques más duros de la oposición en la Cámara de Diputados dictaminaron esta tarde sobre la reforma del régimen de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo con el propósito de empoderar al Congreso en la regulación de estos instrumentos. Si bien este paso constituyó un revés para el oficialismo, un mosaico de bloques opositores “dialoguistas” prefirió no suscribir la iniciativa a la espera de su debate en el recinto, que por ahora no tiene fecha.
El dictamen de mayoría, que obtuvo 35 avales, se firmó en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento. Tiene como base la media sanción del Senado y fue suscripto por los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre.
El Gobierno no descarta más cambios de Gabinete tras las salidas de Bullrich y Petri en diciembre
“Tiene que ver bien cómo se ensamblan”. Con esa frase definieron en la Casa Rosada sobre lo que deberá hacer el presidente Javier Milei respecto de los cambios que se den en el Gabinete luego de las salidas obligadas, en diciembre próximo, de los titulares de las carteras de Defensa, Luis Petri, y de Seguridad, Patricia Bullrich.
Bullrich y Petri son ministros desde la primera hora de la administración libertaria y compiten en las próximas elecciones para ocupar sendas bancas en el Congreso, lo que dejará libre dos de las nueve carteras gubernamentales y derivaría en un posible reordenamiento del Gabinete.
Más notas de Javier Milei
Seguí leyendo
Senado. Insistirán el jueves con las leyes de apoyo al hospital Garrahan y a las universidades públicas
"El Profe, el del narco". Cristina Kirchner arremetió contra Espert y acusó a la Corte de brindarle “protección” a Fred Machado
"Chimentos de peluquería". El caso de Espert generó ruidos en el frente oficialista, pero Milei lo sostiene
- 1
Ricardo López Murphy lloró al hablar por primera vez sobre la muerte de su hija
- 2
Confirman la validez de un audio de Lázaro Báez que asocia a los Kirchner con su fortuna: “Era de alguien de arriba”
- 3
Milei y Macri, en Olivos
- 4
Caso $LIBRA | Confirman que Mauricio Novelli es el dueño de una de las billeteras que estuvo detrás del lanzamiento del criptoactivo