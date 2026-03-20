Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Después de ratificar a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, complicado por las denuncias que lo tienen como protagonista por los viajes a Estados Unidos y Punta del Este, el presidente Javier Milei cerró esta noche el Foro Económico del NOA 2026 en la ciudad de Tucumán. En un discurso de casi una hora y media, habló de una “carnicería mediática” contra su gobierno y volvió a cargar contra empresarios y opositores.

Milei estuvo especialmente enfático contra la oposición: dijo que la izquierda es “una idea de parásitos” que tiene “inherente no laburar”, y que los socialistas son "envidiosos hijos de remil puta". También atacó a periodistas y empresarios (aunque aseguró que sus dardos van dirigidos solo a los que calificó como “chorros”). En el plano económico, anticipó que la guerra en Medio Oriente puede generar “transitoriamente mayor inflación”, pero prometió una minorista en cero en agosto.