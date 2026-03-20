Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Revés judicial para la diputada Pagano
La diputada Marcela Pagano y su pareja el abogado Franco Bindi, de lazos con el mundo de la inteligencia, tuvieron un revés judicial. La Cámara Federal de Casación les denegó un recurso extraordinario contra el fallo que les rechazó presentarse como imputados y acceder al expediente en la causa en que se investigan las grabaciones clandestinas que dieron origen al caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Se trata de las compras de medicamentos para discapacitados con supuestos sobreprecios y de manera cartelizada, por la que está procesado el extitular de la Andis Diego Spagnuolo.
Este expediente se originó en la filtración de supuestas grabaciones de Spagnuolo en las que admitía el pago de coimas y hablaba de que Karina Milei cobraba un 3% de los pagos.
Milei habló en Tucumán de una “carnicería mediática” contra su gobierno y volvió a cargar contra empresarios y opositores
Después de ratificar a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, complicado por las denuncias que lo tienen como protagonista por los viajes a Estados Unidos y Punta del Este, el presidente Javier Milei cerró esta noche el Foro Económico del NOA 2026 en la ciudad de Tucumán. En un discurso de casi una hora y media, habló de una “carnicería mediática” contra su gobierno y volvió a cargar contra empresarios y opositores.
Milei estuvo especialmente enfático contra la oposición: dijo que la izquierda es “una idea de parásitos” que tiene “inherente no laburar”, y que los socialistas son "envidiosos hijos de remil puta". También atacó a periodistas y empresarios (aunque aseguró que sus dardos van dirigidos solo a los que calificó como “chorros”). En el plano económico, anticipó que la guerra en Medio Oriente puede generar “transitoriamente mayor inflación”, pero prometió una minorista en cero en agosto.
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