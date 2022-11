Las 10 grandes historias de los 10 shows de Coldplay en River Plate

Entre el 25 de octubre y el 8 de noviembre, Chris Martin y los suyos cumplieron con la proeza de hacer diez shows en el Monumental; con ellos no solo superaron el récord de Roger Waters, también dejaron una larga serie de postales imborrables; aquí un repaso por diez de ellas

Tras su debut del 25 de octubre y luego de cinco años sin tocar en la Argentina, este martes Coldplay completó la agenda de diez shows en el estadio de River Plate. Con artistas sorpresa invitados, distintas ovaciones y homenajes e incluso estrenos de canciones, la banda consiguió llenar el estadio Monumental en todas las ocasiones y batir un nuevo récord para la escena local.

1-El largo viaje de Jin, de BTS, para cantar con Chris Martin

La tercera presentación de Coldplay en el Estadio de River Plate fue sin dudas una de las más esperadas por los fans. ¿El motivo? La presencia de una figura internacional que cosecha cientos de miles de fanáticos alrededor del mundo: Kim Seok-jin, mejor conocido como Jin, uno de los integrantes de la banda surcoreana BTS. Finalmente, el día llegó y el joven tuvo dos importantes estrenos: por un lado debutó en un escenario argentino y por el otro interpretó por primera vez en vivo “The Astronaut”, la canción que hizo con el grupo británico. Los fanáticos enloquecieron al escucharlo y expresaron su emoción al verlo en escena a través de videos que se viralizaron en las redes.

Coldplay y Jin de BTS estrenaron "The Astronaut" en el Estadio Monumental (Foto: Captura de video)

2-De aquel amor...

Lo que todos esperábamos desde el martes 25 de octubre, día en el que Coldplay brindó el primero de sus diez shows en River Plate, finalmente se cumplió este lunes 7 de noviembre. “De música ligera” contó con la participación de Coldplay y de los Soda Stereo Charly Alberti y Zeta Bosio. Y no solo eso, el momento fraternal entre la banda británica y los representantes del trío que conquistó a América Latina se extendió por un tema más: “Persiana americana”. “Necesito un poquito de ayuda cantando. Son los mejores cantadores (sic) del mundo. Están nuestros amigos Charly y Zeta. Hagan ruido. Bienvenidos nuestros hermanos”, dijo Chris Martin como si se tratara de un maestro de ceremonia para anunciar la llegada del baterista y el bajista de Soda. Pero no solo eso, una vez concluido el momento histórico, Coldplay le dedicó su clásico “Yellow” a Gustavo Cerati y a los “ausentes-presentes”.

Coldplay junto a Zeta Bosio y Charly Alberti: la escena se produjo en los últimos dos shows de los británicos en el Monumental Prensa Coldplay

3-La interpretación de Tini y la emotiva frase que le dedicó Chris Martin

Tini impactó a todos con su total look Balenciaga y dos temas a viva voz: “Let Somebody Go”, canción que en Music of the Spheres Chris Martin canta con Selena Gomez, y su emotiva balada “Carne y hueso”. “¡Gracias a Dios por Tini!”, dijo en su habitual trabajoso español Martin, para luego, al final de su participación, iniciar una inesperada gran ovación junto al público. “Olé, olé, olé, olé, Tini, Tini”, entonó el vocalista, seguido luego por todo el estadio. Los gestos y las palabras de la cantante, claro, fueron de total agradecimiento: “Muchísimas gracias por esta oportunidad, es lo más lindo que me pasó en la vida”, sentenció.

Tini cantó con Chris Martin en el quinto show de Coldplay en River Plate GALLO_BLUGUERMANN

4-Zoe Gotusso 9, Clara Cava 1: los créditos locales

La cantautora Zoe Gotusso fue la elegida local de Coldplay para la apertura de su serie de shows en River. Y lo cierto es que la cantante cordobesa estuvo a la altura del compromiso, con actuaciones de unas diez canciones seleccionadas de lo más bello de su repertorio, para cada tarde, cuando el sol caía y el público ingresaba al estadio. También hubo otra buena representante del indie local, durante el sexto concierto. Horas antes de que tuviera que subirse al escenario para cantar frente a la multitudinaria audiencia de River Plate, Zoe Gotusso tuvo que dar un mensaje que la entristeció tanto a ella como a sus fans. En sus historias de Instagram, expresó: “Hola a todos, les quería contar que hoy amanecí con mucho dolor de garganta y esta tarde no voy a poder acompañar a Coldplay. Me apena mucho porque me hacía ilusión verlos. Ya me estoy recuperando y espero verlos el viernes ahí”. Desde la cuenta oficial de la banda británica replicaron el mensaje de la intérprete argentina y sumaron: “Esperamos que te mejores Zoe. Gracias Clara Cava por sumarte como nuestro acto de apertura para esta noche”. Con este simple mensaje, la veinteañera fue presentada a los más de 19 millones de seguidores de los creadores de “Yellow”. Más tarde, la misma Clara Cara reveló que se enteró a las 3 de la tarde que abriría el recital de la banda británica y que a las 4, solo una hora después, tenía que presentarse en el Monumental.

Zoe Gotusso, la elegida por Coldplay para abrir sus shows en el Monumental Rodrigo Nespolo - LA NACION

5-Un concierto de película

Las estada Argentina de la banda más popular del la industria pop no quedó en las paredes de River en en el mundo virtual gracias a los aficionados que grabaron con sus celulares y subieron las imágenes a sus redes. El 29 octubre la banda decidió hacer una transmisión mundial del concierto que ofreció en River esa noche, que justo coincidió con la presencia del coreano Jin, integrante de la banda K-Pop BTS. La actuación se bien en cines de todo el mundo, incluidas varias salas de la Argentina (es decir: lo que no llegaron a tiempo para sacar las entradas para el estadio, al menos pudieron ver el show desde la pantalla, como se decía décadas atrás “en vivo y en directo”).

6-El pedido de casamiento

Una de las escenas de los shows de Coldplay que se viralizaron no fue de algo que ocurrió sobre en el escenarios sino en una de las plateas del estadio. Como prueba de que el romanticismo todavía existe, hubo un pedido de casamiento en medio del concierto. Benjamín y Macarena son los protagonistas de esta historia. Ella no sabía que irían novios y volverían comprometidos. “Todos en mi familia se guardaron el secreto”, contó Macarena a LA NACION. En el video que se viralizó por TikTok y alcanzó el millón de vistas en un día se ve a un joven que se pone de rodillas, saca un anillo y le propone casamiento a su novia mientras de fondo suena “Yellow”. Sin poder creerlo, su pareja le dijo que sí e inmediatamente quienes estaban a su alrededor comenzaron a aplaudir y gritar. “La decisión de casarme con vos la tengo tomada desde el primer día, porque sos lo más lindo y bueno del universo. Estaba esperando el momento oportuno para pedírtelo. ¡Te amo hasta el infinito, gracias por estar en mi vida!”, escribió en el video.

7-La entrevista con Juana Viale

Chris Martin y Jon Buckland dieron a un medio argentino la única entrevista que la banda ofreció para esta gira por América Latina. Luego de varias semanas de negociación eltrece accedió a una charla con los músicos que tuvo como entrevistadores a Juana Viale y Bebe Contepomi. La entrevista se grabó hace unos días pero quedó reservada para el momento en que el cuarteto británico diera su último concierto en Buenos Aires.

Juana Viale y Chris Martin

8-Los Coldplay en la ciudad... y también Dakota Johnson

Por supuesto que no se quedaron encerrados los 20 días que permanecieron en la Argentina. Y por supuesto que Chris Martin fue el más buscado por las cámaras de los fotógrafos profesionales y por celulares de aficionados. El cantante de Coldplay disfrutó de shows tangueros y también recorrió casas de música en busca de guitarras. En uno de los locales donde estuvo se dejó fotografiar con los vendedores y hasta inició una zapada con ellos, que quedó retratada en varios videos. Para los últimos shows y luego de cumplir con compromisos laborales en México, llegó a Buenos Aires la actriz Dakota Johnson, pareja de Chris Martin. Muy sonriente y a años luz del rol de estrella de Hollywood, la actriz paseó por San Telmo, compró vinos orgánicos en un pequeño local, se fotografió con la vendedora e hizo gala de su correctísimo español en cada una de las intervenciones con los habitantes de esta ciudad. Este martes, en el último show de Coldplay, se la vio en la platea de River con un bebé en brazos. ¿Mensaje subliminal para su novio?

Típico que estas trabajando y viene chris Martín de Coldplay... pic.twitter.com/ZhzkIUkdk5 — Emiliano nievas (@emilianonievas4) October 27, 2022

9-Las benditas-pulseras

El público hace su propio show con el simple hecho de portar en sus muñecas las pulseras que se repartieron en la entrada de cada concierto de Coldplay. No fue una novedad en sí, ya que es un recurso que la banda utilizó en su gira anterior. Sin embargo, la sincronización y los efectos logrados con este espectáculo parecen el producto de una vuelta de tuerca de la maquinaria Coldplay . No daban ganas de dejarlas en los canastos que se depositaban en cada salida del River. Sin embargo, el público argentino fue el más respetuoso y el que alcanzó el porcentaje más alto de devoluciones. La Argentina lideró el ranking de Latinoamérica con un 94% de asistentes que las devolvieron. El segundo puesto lo ocupó Santiago de Chile, con un 86%, seguido de Bogotá (85%) y Lima (82%).

Hubo algunos que ayudaron para este fin. Para el segundo show, uno de los empleados contratados por la producción inventó un cantito sobre uno de los temas de Coldplay para conseguir que el público no saliera del estadio sin dejar las pulseras en los canastos. Megáfono en mano, su propuesta se hizo viral y su práctica se repitió fecha a fecha.

La particular forma de pedir las pulseras de Coldplay de un empleado TikTok

10-Nos lleva en la piel

La Argentina ama a Coldplay y Coldplay ama a la Argentina. Para cerrar este nuevo y más espectacular capítulo, Chris Martin decidió tatuarse la frase que hizo famosa Gustavo Cerati en la despedida de Soda Stereo, en 1997 en River Plate: “Gracias totales”.

Chris Martin tatuaje Soda Stereo