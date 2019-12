Bodas 2019: los famosos que eligieron este año para celebrar el amor

Crédito: Gerardo Viercovich

Una gran fiesta, un hermoso vestido y un amor soñado, como salido de un cuento de hadas, suelen coronar las bodas de las estrellas. A través de las redes sociales, las revistas y los medios, la gente se encariña con cada pareja famosa y cada amor suele despertar un interés difícil de explicar.

El 2019 fue un año repleto de casamientos y finales felices para algunos de los personajes más queridos de la farándula, por eso, antes de que llegue a su fin, repasamos algunas de las historias de amor que más nos cautivaron en los últimos 12 meses.

Pampita Ardohain y Roberto García Moritán

Después de mucho buscarlo, el 2019 le trajo a Pampita Ardohain lo que tanto deseaba: el verdadero amor. La modelo comenzó el año en pareja con Juan "Pico" Mónaco, de quien se separó en enero para comenzar poco tiempo después un breve noviazgo con el empresario Mariano Balcarce. La relación no tuvo mucho futuro, sin embargo, poco después de que se separaran en el mes de julio, apareció en su vida Roberto García Moritán, un amor que llegó para quedarse.

El flechazo fue instantáneo, a tal punto que tan solo dos meses después de conocerse, él le propuso matrimonio durante un viaje que hicieron juntos a Punta Cana. "El amor a primera vista existe", confesaba ella al anunciar su compromiso. "Es el mejor hombre, me tocó el mejor de todos. Muy caballero, muy atento, me cuida, me trata como una reina y adora a mis hijos. Mis hijos tomaron muy bien la noticia, lo quieren mucho; y si ellos me ven feliz, están felices", agregaba.

La denominada "boda del año" fue el 22 de noviembre en el Palacio Sans Souciy tuvo dos partes: primero, una cena más pequeña para familia e íntimos, y luego de la medianoche, una segunda con el salón abierto a decenas de famosos invitados. "La ceremonia fue hermosa, íntima, cálida, llena de amor. Superó mis expectativas. Es el mejor recuerdo de toda la noche", decía Pampita sobre el gran día. "Desde ahora, nuestros hijos, vos y yo somos familia. Te amo con el alma", le escribía él después de dar el sí, en el empalagoso idioma que hablan los enamorados.

Mercedes Funes y Cecilio Flematti

Nunca es tarde para dar un paso más en el amor, por eso, después de dos años de novios y convivencia, Mercedes Funes y Cecilio Flematti decidieron pasar por el altar. La boda ocurrió en dos etapas: la primera fue el 31 de octubre cuando se casaron por civil, y la segunda el 30 de noviembre, cuando realizaron la ceremonia seguida de una gran fiesta.

"Te amo desde siempre, sos lo más hermoso que me pasó en la vida", le decía ella a su gran amor durante el intercambio de anillos. La fiesta, a la que acudieron 150 invitados, fue en Benavidez. Mientras caía el sol, los novios se juraron amor eterno antes sus seres queridos.

"Soy una persona que no da muchas vueltas. Estoy muy feliz de haber encontrado a Cecilio. Siento que me hace muy feliz, y que yo lo hago muy feliz. Él tiene un hijo que es como un hijo para mí, con todo el respeto a su madre; es una familia ensamblada que cuando se da de forma natural es mágico, queremos cerrar de alguna manera esto, ponerle el broche de oro. Y la verdad, con las cosas malas que pasan en la vida, cuando pasa algo bueno hay que estar contentos y celebrarlo", sintetizaba la actriz de Argentina, tierra de amor y venganza.

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini

Cuando el amor sucede, poco importan el que dirán. Por eso, Alberto Cormillot decidió hacer oídos sordos y casarse con Estefanía Pasquini, una nutricionista 48 años menor que él, a quien conoció en el 2012. "Mis suegros no me aceptaban y al principio se opusieron a nuestra pareja, pero después vieron tan feliz a su hija que me dieron una oportunidad. Y cuando los conocí, en su casa, les dije que yo hubiera hecho lo mismo", contaba él durante una entrevista en Pampita Online.

La pareja pasó por el altar el 9 de diciembre, sellando el amor con una íntima boda para familiares y amigos cercanos. "Nos casamos porque formalizar es una forma de expresar el compromiso que, si bien existe, los dos queremos formalizar. Nos pareció una buena idea", decía el médico al anunciar la boda.

Justin Bieber y Hailey Baldwin

Si bien Justin Bieber y Hailey Baldwin se casaron legalmente en el 2018, la salud mental del cantante los obligó a postergar el festejo durante un año. La pareja, que se había unido en matrimonio en un juzgado de Nueva York, brindó una gran fiesta en Carolina del Sur, a la que acudieron algunas celebridades como Kendall Jenner y Camila Morrone.

El cantante comenzó a realizar un tratamiento contra la depresión en febrero, y su esposa se mantuvo fiel a su lado durante todo este tiempo. "Vengo luchando mucho. Últimamente me siento súper desconectado y raro. Siempre me recupero, por lo que no estoy preocupado, pero quería hablarles y pedirles que recen por mí. Dios es fiel y sus oraciones realmente funcionan. Gracias", anunció públicamente en sus redes con un emotivo posteo. Finalmente, después de que Bieber mejorara notablemente, pudieron celebrar el amor con una ceremonia única frente a las personas que más quieren.

El Pollo Álvarez y Tefi Russo

Las ganas de casarse eran muchas, por eso no pudieron esperar hasta fin de año y decidieron comprometerse en dos etapas. El 7 de agosto, El Pollo Álvarez y Tefi Russo pasaron por el registro civil y sellaron su amor ante la ley; esa misma noche, 450 invitados celebraron junto a ellos en la disco Tequila, en una fiesta descontracturada y repleta de famosos.

La ceremonia formal y la gran fiesta se hizo esperar un poco. El día elegido para vestirse de gala fue el 2 de noviembre. Con una boda al aire libre en Pilar, los novios volvieron a confirmar el amor que se tienen. La pareja se conoció hace dos años, cuando ella fue de invitada a cocinar al programa de KZO Con amigos así, y después de algún tiempo se oficializó el romance.

Jennifer Lawrence y Cooke Maroney

Jennifer Lawrence y Cooke Maroney tuvieron un noviazgo breve pero intenso. La pareja se conoció en el 2018 y no tardó mucho en hacer su primera aparición pública en una alfombra roja. Él, un galerista que dirige una sala de arte en Nueva York, logró conquistar el corazón de la estrella de Hollywood, que no dudó en aceptar la propuesta de matrimonio que le hizo su amado en febrero.

La unión civil la realizaron en septiembre en Nueva York, sin embargo, la fiesta se hizo esperar casi un mes. La pareja celebró junto a sus seres queridos en una mansión encantada de Rhode Island. Siguiendo el estilo descontracturado de los novios, aquellos que concurrieron al evento disfrutaron de un asado de carnes, pescados y verduras y un food truck en donde servían hamburguesas y papas fritas. "Cuando lo conocí empecé con lo básico. Me pregunté: ''¿Cómo me siento?'; '¿Es bueno él?'; '¿Es amable?'. Y luego entendí que es el único hombre que quiero para mi vida", aseguraba la estrella enamorada.

Ed Sheeran y Cherry Seaborn

"'Remember The Name' es una canción que compuse justo antes de que Cherry y yo nos casáramos. Y supe que en el momento en el que la publicara, todo el mundo se iba a dar cuenta de que lo habíamos hecho. Y obviamente ahora que ya la ha escuchado todo el mundo no tiene sentido negarlo", dijo Ed Sheeran durante una entrevista, revelando que se había casado con Cherry Seaborn, su novia de toda la vida.

Si bien el casamiento lo oficiaron a fines del 2018, recién en julio de este año salió a la luz. El cantante y su amada celebraron la boda en su casa de Suffolk, Inglaterra, durante la navidad. Fue una ceremonia súper íntima a la que acudieron solo 40 invitados, que supieron guardar silencio sobre el gran día. Ed y Cherry son amigos desde los 11 años. En el 2015, después de que ella regresara de la universidad, comenzaron a salir oficialmente y decidieron no separarse nunca más.

Jorge Rial y Romina Pereiro

"Cuando sonríe, se lleva puesto todo", decía Jorge Rial sobre su actual esposa, Romina Pereiro. "No puedo cambiar tu pasado ni evitar que te tropieces, puedo ofrecerte mi mano para que no te caigas", le decía ella a él a través de las redes sociales. El amor nació en el 2017, y después de 2 años de novios, decidieron unirse en matrimonio y jurarse amor eterno.

La pareja se casó en el mes de abril ante 90 invitados, entre los que se encontraban las hijas de él, Morena y Rocío, y las de ella, Violeta y Emma. "Tener una familia es una bendición. La vida me dio otra oportunidad", expresaba el conductor feliz. La fiesta se lleva a cabo en un salón ubicado en Villa Urquiza que se define como "un pulmón verde dentro de la ciudad"; allí, todos los que participaron del evento pudieron bailar y comer cosas ricas hasta el amanecer

"Estoy donde siempre quise estar. Mirando el paisaje y no una meta que siempre te van corriendo. Con mi nieto en brazos y siendo testigo de mi casamiento. Nunca lo había pensado y el destino lo tenía reservado como una maravillosa sorpresa. Y con una familia hermosa", escribió Jorge al compartir en sus redes sociales un video del gran día, más enamorado que nunca y listo para escribir un nuevo capítulo en su vida.

Dwayne Johnson y Lauren Hashian

Cuando el amor es verdadero, no hay apuro para comprometerse legalmente ni pasar por el altar. Para Dwayne Johnson y Lauren Hashian la boda llegó 12 años después de que comenzaran su relación. En una ceremonia secreta realizada en Hawaii, y ante las dos hijas que tienen en común, Jasmine y Tiana, la pareja pasó por el altar en agosto de este año.

El actor compartió fotos del gran día en su cuenta de Instagram con un feliz mensaje. "Lo hicimos, aceptamos, 18 de agosto de 2019, Hawaii". Y concluyó el posteo escribiendo en hawaiano "Pomaika´i", que significa "bendecidos".

Dwayne y Lauren empezaron a salir en 2007, y en 2015 tuvieron a su primera hija. Ella es hija de Sib Hashian, un músico de rock que fue baterista de la banda Boston. Además, la mujer es cantante y de vez en cuando realiza colaboraciones especiales junto a otros artistas.

Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger

"Dulce Katherine, tan feliz de que hayas dicho que sí. Estoy encantado de casarme con vos. Orgulloso de vivir valientemente en la fe. ¡Aquí vamos!", escribió Chris Pratt en enero al anunciar su compromiso con Katherine Schwarzenegger. La periodista y el actor hacía un año que estaban en pareja cuando decidieron pasar por el altar y reafirmar el amor que se tienen.

"El lugar que eligieron era hermoso, había muchas flores, mucho verde. Era un escenario muy romántico para una boda, y toda la familia sacó fotos, incluidos los padres de Katherine, Maria [Shriver] y Arnold [Schwarzenegger]. Todo el mundo estaba muy feliz", contaba un testigo del gran día. La boda se celebró en el mes de junio, y entre los invitados se encontraban Jack, el hijo de 6 años que Pratt tuvo fruto de su relación con Anna Faris, los hermanos de Katherine, y el actor Rob Lowe, muy amigo de la pareja. Si bien ninguno de los dos hizo comentarios al respecto, se sabe que ambos están felices de poder transitar esta nueva etapa juntos y más enamorados que nunca.

Graciela Pal y Eduardo

Pasaron 30 años desde el día en que Graciela Pal y Eduardo se pusieron de novios, hasta el día en que decidieron casarse. A pesar de toda una vida juntos, no quisieron dejar de reafirmar su amor ante todos sus seres queridos. "Va a ser algo intimo. Mi testigo es mi hija Manuela y la de él, su hija Verónica", contó la actriz unos días antes de la boda. "Confieso que tenía miedo de casarme, porque estamos tan bien que no lo pensamos. Quiero decir que existe el amor a mi edad y te podés enamorar con cosquillitas. Después, en diciembre, nos vamos de luna de miel a Cariló".

La pareja decidió reafirmar el amor que se tiene ante un juez. Tras finalizar la ceremonia, ambos posaron felices para los fotógrafos, demostrando que no hay edad para el amor. "Estoy muy feliz y emocionada con el amor de todos nuestros amigos y nuestra familia. No quiero llorar, pero me hace feliz compartirlo con ustedes", aseguró Pal.

Lea Michele y Zandy Reich

El duro momento que atravesó Lea Michele en el 2014 cuando falleció su novio, Cory Monteith, no hizo que la actriz dejara de creer en el amor. Por eso, este año, decidió dar un paso más y casarse con su novio Zandy Reich, presidente de la marca de indumentaria AYR.

"Estamos muy emocionados por estar casados, y muy agradecidos por estar rodeados de nuestros amigos y familiares. Pero, por sobre todo, estamos felices de pasar el resto de nuestras vidas juntos", comentaron en sus redes sociales tras dar el sí.

La ceremonia, muy íntima, se celebró en el mes de marzo, en el norte de California. Michele y Reich se conocieron en el 2018 y entablaron una gran amistad. Finalmente, esa relación mutó en amor y ambos comenzaron un noviazgo en el mes de julio, que culminó en matrimonio un año después.

Martín Liberman y Ana Laura López

El paso por el "Bailando por un sueño" durante el 2014, definitivamente le cambió la vida a Martín Liberman. Fue allí que el periodista deportivo conoció a la bailarina Ana Laura López, la misma mujer con la que este año decidió casarse. En ese momento, él estaba en pareja con Marcela Greco, madre de su hijo Blas, pero algo se encendió con su compañera de pista, con quien comenzó a salir después de separarse.

"Resultó que estábamos los dos separados. Estuve cuatro meses invitándola a tomar algo, pero no había caso", contaba él en mayo de este año. "Un día ella me escribió: 'Desapareciste', y yo le contesté: 'Y sí, si no me dás bola, desaparezco'. Entonces ese día nos encontramos y ya no nos separamos nunca más, hace ya un año y medio. Entiendo que da para pensar cualquier cosa, pero mis amigos saben que fue así", explicó.

La boda fue en octubre de este año. Con una ceremonia muy emotiva realizada en el Tattersal de Palermo, la pareja confirmó su amor ante familiares y amigos, celebrando la unión con una gran fiesta.