Julia Garner: la joven tímida que cambió el diván por Hollywood y hoy se encuentra en el centro de un acalorado debate

La actriz de 31 años, que saltó a la fama por su rol en la serie Ozark, vuelve a la pantalla grande de la mano de Los 4 Fantásticos: primeros pasos

Para LA NACION Martín Fernández Cruz Escuchar Nota

“Empecé las clases de actuación como un hobby, porque era muy tímida. Tenía 15 años y quería mantenerme ocupada, me gustaba eso”, expresó Julia Garner, mucho tiempo atrás. La joven, nacida el 1 de febrero de 1994 en Nueva York, no se destacaba por ser muy extrovertida, y nada hacía pensar que su destino la iba a llevar a Hollywood.

Su interés por la actuación lo heredó de su madre, una comediante nata pero que, por fuerza de las circunstancias, debió abocarse a su carrera como terapeuta. Su mamá le legó un profundo amor por el cine que también la llevó a la actuación como un camino posible. “Cuando era apenas una niña, estaba obsesionada con el cine clásico. Recuerdo estar enamorada de La malvada, porque era la primera vez que veía a Bette Davis. Y más adelante me volví una verdadera apasionada por los films de los setenta, para mí la mejor época del cine”.

Julia Garner, una actriz con mucha personalidad ROZETTE RAGO - NYTNS

Julia no pasaba desapercibida, y en buena medida eso se debía a sus rulos, una característica que llamaba la atención de sus compañeros y profesores. “Cuando tenía 12 años, de golpe mis raíces comenzaron a crecer enruladas. Parecía un nido de ratas”, contó la actriz en una entrevista. “Era algo desagradable. Me fui a la peluquería a arreglarme y me cortaron el pelo súper corto. Esa fue una de las experiencias más raras de mi vida. Al día siguiente fui a la escuela y todos me miraban. Se preguntaban quién era esa chica nueva, y ni mi mejor amiga me reconocía”. Sin embargo, con el tiempo, ese pelo enrulado se convirtió en un aspecto definitorio para Julia.

Sin descuidar su carrera como estudiante de psicología, Garner siguió adelante con su hobby, aunque un futuro como actriz empezaba a tomar forma. Luego de un tiempo interesada en ser clown, empezó a trabajar en distintos cortometrajes realizados por estudiante de la Universidad de Cine de Columbia. En ese camino, el azar la llevó a cruzar su camino con Susan Shopmaker, una reconocida directora de casting muy popular en la industria del cine independiente. Conocer a esa mujer terminó por torcer para siempre el camino de la joven.

Primeros pasos

A sus 17 años, Garner hizo su debut profesional en el film Martha Marcy May Marlene (curiosamente, en esa misma película también debutó Elizabeth Olsen). Al año siguiente, en 2012, Garner hizo una aparición en Not Fade Away, un largometraje dirigido por David Chase (creador de Los Soprano), y poco tiempo después también participó en Electrick Children, The Last Exorcism II y We Are What We Are.

Garner en We Are What We Are, de 2013 IMDB.com

En 2014, su colaboración en Sin City 2 la llevó a compartir pantalla con nombres del calibre de Joseph Gordon-Levitt, Mickey Rourke, Josh Brolin y Rosario Dawson. Con una mayor continuidad en las pantallas, la joven tuvo que elegir finalmente hacia dónde quería llevar su futuro, y su elección fue muy clara.

En el 2015, y luego de terminar la carrera de psicología, Garner decidió apostar todas sus fichas a su amor por la actuación. Y casi como una señal, cayó en sus manos su primer gran papel y el rol por el que se haría muy famosa. En la serie The Americans, tuvo una participación desde la tercera temporada, y trabajar en esa producción la marcó profundamente. “Aunque estuviera en el Upper West Side o cerca del Lincoln Center, la gente empezaba a reconocerme por The Americans”, contó Julia en una nota sobre lo mucho que le significó entrar en esa serie. Poco tiempo después, llegaría un título aún más importante.

Del crimen al altar

Julia Garner como Ruth, el rol en la serie Ozark que la consagró STEVE DIETL/NETFLIX

Netflix había comenzado la producción de Ozark, una serie centrada en un contador que dedica a lavar dinero para un cartel mexicano. Se trataba de una ficción oscura, densa, en la que Garner interpretaba a Ruth, una joven vinculada al mundo criminal en el que transcurre el relato. A pesar de su aspecto cándido, era innegable que la actriz se movía como pez en el agua, otorgando una actuación memorable que la llevó a consolidar su nombre como uno de los más prometedores de una nueva generación de intérpretes.

Consiente de la oportunidad que representaba Ozark, Garner trabajo minuciosamente un acento propio de Missouri, lugar en el que se ambienta la trama. “Quería sonar auténtica, así que un mes antes de hacer Ozark me dispuse a hablar con ese acento. Iba a ir a todos lados, y hacía cosas como pedir comida, usando solo ese acento. Era una forma meterme en el personaje”, explicó.

En 2022, Julia Garner hizo historia a los 28 años al ganar tres veces el Emmy por Ozark PATRICK T. FALLON - AFP

Ozark se prolongó a lo largo de cuatro temporadas, y fue un gran éxito para Netflix. La interpretación de Garner cosechó innumerables elogios entre la crítica especializada, e incluso le valió ganar en tres oportunidades un Emmy como Mejor actriz de reparto en drama. Nada mal para una joven que pocos años atrás pensaba que la psicología era su verdadera vocación.

A medida que su vida profesional crecía, en el año 2019 conoció durante el Festival de Sundance al músico Mark Foster. El flechazo fue inmediato y, luego de ocho meses de relación, ambos contrajeron matrimonio. “Los dos teníamos un par de semanas tranquilas antes de que yo comenzara a grabar la tercera temporada de Ozark. Así que alquilamos una casa rodante y nos alejamos de la ciudad, solo para estar juntos. Una mañana, él me despertó con una taza de café, me leyó un poema que había escrito, y luego me pidió casamiento. Fue algo surreal y hermoso”.

Una construcción constante

La actriz en la popular miniserie Inventando a Anna

Cuando Ozark llegó a su final en 2022, Julia Garner era una estrella muy buscada por numerosas producciones. Su siguiente proyecto fue Inventando a Anna, la miniserie basada en uno de los casos policiales más mediatizados de los últimos años.

Para ponerse en la piel de la estafadora Anna Delvey, Garner decidió ponerse en contacto con ella y visitarla en prisión. “Ella fue muy dulce. Era extremadamente encantadora y muy gentil, hasta que su voz se ponía menos amable cuando buscaba sacarte algo”. Su siguiente trabajo fue Apartemt 7A, una precuela de El bebé de Rosemary, en el que la actriz compuso a una atormentada bailarina.

Madonna y la actriz Julia Garner

En ese tiempo, Garner volvió a ser noticia cuando fue elegida por Madonna para protagonizar su propia biopic, titulada inicialmente Who´s That Girl?. Para la reina del pop, llevar su historia a la pantalla era un desafío, y varios guiones que le presentaron los descartó por considerarlos “la basura más superficial posible”. Por ese motivo, la propia Madonna se puso al frente del proyecto, y ella misma eligió a Garner como la intérprete que la personificaría en la esperada biopic.

Para Garner, ser Madonna puede que sea el mayor desafío de su carrera, y el público espera con ansiedad el día en el que se confirme la puesta en marcha de ese proyecto, que lamentablemente lleva varios años de demora.

Hace pocos meses, Garner se encontró inesperadamente en el centro de un acalorado debate. En la película Los 4 Fantásticos: primeros pasos, ella compone a Shalla Ball, una alienígena que llega a la Tierra para anunciar la invasión de Galactus, el devorador de mundos. En los cómics, ese rol lo cumplía una criatura conocida como Silver Surfer, pero para el film, se decidió suplir esa aparición con la de la mencionada Shalla Ball.

Julia Garner como Shalla-Bal/Silver Surfer en Los 4 Fantásticos: Primeros pasos Marvel Studios

Ese cambió derivó en una sonada campaña de odio contra la actriz y su personaje, y mientras los ataques virtuales parecían salpicar todos los foros, Garner simplemente reflexionó: “Yo pensaba solamente en hacer mi trabajo. Aparte acá hablamos de Shalla-Ball, así que todo es diferente”.

Como hizo durante toda su carrera, Garner se preocupó más por actuar que por escuchar el ruido de su entorno.