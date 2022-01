Ricardo Arjona: un casamiento en Las Vegas, un divorcio conflictivo y un romance de perfil bajo

Es poco lo que se sabe de la vida amorosa de Ricardo Arjona . Por lo menos, es poco lo que se encuentra en su versión oficial. Reacio a desnudar su intimidad ante el mundo si no es en forma de canción, al cantautor guatemalteco se le conocen -por su boca- dos grandes amores, tres hijos y un divorcio conflictivo. Y las veces que habló de su vida con la prensa, sus historias y frases bien podrían haber terminado convertidas en una balada. Superado el capítulo más difícil de su vida, con acusaciones cruzadas, hoy disfruta su día a día con la modelo venezolana Deisy Arvelo y su hijo más pequeño, Nicolás.

Arjona tenía 24 años y un álbum a cuestas -Déjame decirte que te amo-, cuando en 1988, luego de un pequeño parate decidió viajar a la Argentina para participar en el Festival OTI de la canción. Y si bien del evento se fue con las manos vacías, durante su estadía conoció a Leslie Torres, una modelo puertorriqueña de 19 años que lo cautivó con su belleza . El flechazo fue tal que la relación se afianzó muy rápido y, superados algunos meses de amor a distancia, en 1989 Arjona se mudó a México con ella. Luego de cuatro años de amor, nació Adria - quien hoy brilla como actriz en Hollywood -, y dos años después, Ricardo. En el medio, un acto impulsivo que con el tiempo le costaría graves acusaciones, un gran dolor y mucha plata: se casó por impulso en una capilla de Las Vegas.

Leslie Torres junto a los dos hijos que tuvo con Ricardo Arjona, Adria y Ricardo

Una oferta difícil de rechazar

En 2017, Arjona le brindó una entrevista exclusiva en Miami a Susana Giménez. En ese momento, luego de escuchar algunas reflexiones de la diva sobre el amor y las parejas de larga data, el guatemalteco se soltó y reveló cómo terminó con un anillo de bodas en su dedo anular. “¿Sabes cómo me casé yo? Yo nunca hablé de esto”, disparó ante la sorpresa de la diva. “Yo tenía ya a mi hija y fui a Las Vegas. No había grabado todavía el disco Animal nocturno. Estaba con muchas dificultades. Me fui por tierra de Los Ángeles a Las Vegas. Iba manejando en un carro rentado. Antes de llegar vi un lugar con muchas luces. Yo pensé que era Las Vegas, pero no era. Eran casinos, pero de un par de hoteles que están antes de llegar. Yo llevaba 400 dólares en el bolso y entré a un casino y dije: ´Aquí voy a ganar un montón de plata´. Y perdí todo”, comenzó Arjona su relato.

Sin plata en el bolsillo, Arjona llegó a Las Vegas, alquiló una habitación en un pequeño “motelito” de los que están en los alrededores del centro de La ciudad del pecado y descubrió que Leslie tenía plata escondida. “Agarré los 75 dólares y me fui a jugar y gané. No aparecí en toda la noche y ella me estaba buscando con los bomberos por todos lados. En serio. Los bomberos le decían: ´Señorita, esto es Las Vegas. ¿Cómo va a estar buscando a un tipo?`”, recordó entre risas.

Lo que siguió fue una mezcla de excitación, culpa y una oferta difícil de rechazar. “Cuando regresé con plata porque gané más de lo que traía y había dejado en el otro lugar, vi un letrero que decía: ´200 dólares con limusina incluida. Casamiento´. Yo ya tenía a mi hija. Nunca había creído en el matrimonio, me parece que es un recurso que espanta, ¿no?, pero me había tomado una cervecita, estaba especialmente emocionado, me había ganado una platica...”. En pleno trámite, Arjona desconfió de su veracidad, pero siguió adelante: “Yo pensé: ‘Esto no puede ser legal’ porque el tipo no me pidió el documento. Me case así, sin mucha convicción, más bien por agradar”.

La etapa más difícil

Su etapa más difícil: “Me casé en cinco minutos y me divorcié en casi siete años”, bromeó Arjona tras su conflictivo divorcio

El fin del amor con Leslie Torres y todo lo que vino después fue, para Arjona, el trago más amargo de su vida. Luego de separarse, la modelo presentó en 2002 una demanda de divorcio en Miami. Según trascendió, Torres argumentó entre los motivos para separarse que la relación era muy tormentosa e incluyó violencia física, mientras que Arjona se defendió y también le lanzó fuertes acusaciones además de pedir la custodia de los hijos de la pareja. Por conflictos de jurisdicción y burocracia, el divorcio se concretó recién en 2006, con la custodia de los niños compartida y una significativa pensión del intérprete para con su ex. Nunca se comprobaron las acusaciones que pesaron en su contra. “Me casé en cinco minutos y me divorcié en casi siete años”, bromeó Arjona con Susana. Sin embargo, el episodio dejó huellas en su vida y en su carrera.

“Fue una etapa muy complicada. Más cuando la tienes que vivir con la boca cerrada, como yo decidí vivirla, ¿no? Yo decidí no hablar. Jamás hablé. Nunca me defendí y lo que se dijo fue tremendo. Creo que ha sido la etapa más difícil de mi vida, sin lugar a dudas. La más fuerte, la más complicada, la más difícil de llevar”, confesó al programa de la televisión azteca Ventaneando cuando terminó el proceso.

“Yo tengo un entorno que me sustenta y que me hace fuerte. Yo tengo a mi familia. Ellos saben quién soy. Yo no tengo que venir a explicar si soy capaz de pegarle a alguien o no. Ellos saben de dónde vengo, quién soy. Yo cambiaba el canal y se decían cosas tremendas y yo no quiero venir y echarle toda la culpa al otro lado. No estoy para eso. Nunca quise echar la culpa, pero hay mucha gente que se beneficia de este tipo de ruptura. Para mí fue muy fuerte. Más que para mí, para los oídos de mi padre y de mi madre, y los oídos de mis hijos. A mí me importa muy poco lo que la gente piense de mí”, cerró.

Una nueva oportunidad

Ricardo Arjona con su actual pareja, la modelo venezolana Deisy Arvelo MS/The Grosby Group

No había terminado todavía su relación con Torres cuando Arjona conoció a la modelo venezolana Deisy Arvelo : fue durante la grabación del videoclip de la canción “Dime que no”, en 1998. Sin embargo, recién en 2006 decidieron formalizar la relación y cuatro años después agrandar la familia con la llegada de Nicolás. Ninguno de los dos es afecto a hablar de su intimidad. Sin embargo, ella suele compartir postales de los tres en su cuenta de Instagram y él, inspirarse en ella, su “Batichica”, y en su pequeño hijo para componer: “Y así se nos fueron los años. En casa ahora comemos tres. Consejo para los extraños. No dejen nada pa’ después”.

Trascendidos

Ni una foto robada, ni un video casero: la vida amorosa de Ricardo Arjona tiene dos protagonistas absolutas y a ninguna la ocultó de los medios. Sin embargo, a lo largo de su carrera fueron varias las mujeres que aseguraron haber mantenido un romance con el intérprete. Amores de los que Arjona jamás se hizo cargo.

Quizá la historia que más llamó la atención fue la que la misma Alicia Machado reveló hace dos años en un programa de televisión. A la famosa empresaria y ex Miss Universo venezolana, invitada al late-show mexicano Tu-Night, le preguntaron “¿Qué hombre casado y famoso te ha intentado llevar a la cama?”. “La verdad, ¿te soy honesta? Ricardo Arjona”, respondió y dejó a todos en el estudio con la boca abierta. “Fue ruda la cosa. Si me dicen que diga, pues yo te digo”, remató. Una vez destapada la olla, algunos programas de chimentos completaron la información: la relación habría durado nueve años y fue durante su proceso de divorcio. Arjona, quien nunca se refirió al tema, le habría escrito dos canciones: “Santo pecado” y “Desnuda”. Por su parte, el cantante desmintió haber tenido una relación amorosa con Machado y aseguró que solo fueron amigos.

Una famosa local que aseguró que con Arjona también pasó algo fue... ¡Patricia Sarán! “A Arjona lo conocí en Mar del Plata. Yo estaba comiendo con mi papá y él se acercó a nuestra mesa y preguntó si éramos pareja. Me llevó afuera y me empezó a cantar. Él estaba haciendo teatro allá. Mirá si seré ingenua que le pregunté: ‘¿A vos también te gusta Arjona?”, contó entre risas, dando a entender que no lo había reconocido.

En tanto, Arjona, lejos de los rumores, sigue con su familia, sin papeles y en su refugio de Miami, como le dijo a Susana allá por 2011: “Improvisando todos los días. Como debe ser”.