Tres series para ver: Search Party, Sombra y hueso y My Life is Murder

Una comedia más parecida al terror, fantasía y un policial con una gran protagonista

Search Party. Usualmente las series que comienzan como comedias permanecen dentro de los flexibles pero no irrompibles límites del género de principio a fin. Sin embargo, Search Party rompe con todos los esquemas y el resultado es una nueva temporada tan extraña como fascinante. En principio la historia de Dory (Alia Shawkat) y su grupo de amigos, todos graduados universitarios viviendo en Nueva York en un estado de constante egocentrismo, los mostraba entre curiosos y narcisistas intentando dilucidar las razones de la desaparición de una de sus compañeras de estudios. Esa búsqueda culminó en la primera temporada con un crimen y entonces la parodia sobre los millennials viró a policial en la segunda temporada. Y ahí, todo comenzó a derrumbarse, especialmente la pretensión de normalidad de la protagonista que gradualmente fue descubriendo, en la tercera, su capacidad para hacer daño sin remordimientos. Algo que en la temporada recién estrenada queda explícitamente demostrado cuando la historia se reparte entre escenas de terror psicológico y otras cómicas que resultan aún más filosas en el contraste. Una crítica a la sociedad actual, al encanto vacío de las celebridades mediáticas y al privilegio de las clases acomodadas, Search Party no se conforma con ser una sola cosa y la apuesta le sale más que bien. Cuatro temporadas. Disponibles en Flow.

Search Party (cuarta temporada) Archivo

Sombra y hueso. Una fantasía pensada para el público adolescente adaptada de una serie de novelas exitosas en las que la magia juega un papel fundamental. De Harry Potter a esta parte la premisa se repitió ya muchas veces. Y lo vuelve a hacer acá en la nueva serie de Netflix inspirada en los libros de Leigh Bardugo, que a su vez tomó elementos de la Rusia de los zares del siglo 19 para crear Ravka, el territorio imaginario en el que transcurre la historia. Allí, la huérfana Alina Starkov (Jessi Mei Li) creció como una extranjera en su propia tierra porque tiene los rasgos de su madre, llegada de Shu Han, un estado enemigo creado según referencias históricas de China y Mongolia. La historia gira en torno a la Sombra, una especie de encantamiento que separa a Ravka del resto de los países y que supone la muerte casi segura para quién intenta cruzarla. En el universo de Sombra y hueso los magos son llamados Grisha, personas con poderes relacionados con el control del cuerpo humano, los elementos naturales y capaces de manipular metales, minerales y otros elementos. Entre todos ellos, las leyendas del lugar hablan de un ser capaz de convocar a la luz que vencerá a Sombra. Un poder tan codiciado que cuando la joven Alina demuestre poseerlo dará inicio a una revolución. Con un elenco de actores jóvenes y una trama repleta de vericuetos y detalles que recuerdan a fantasías como la mencionada creación de J.K. Rowling y sobre todo a la saga La materia oscura de Philip Pullman, esta serie permite explorar un mundo nuevo lleno de secretos, fuerzas oscuras y sacrificados héroes listos para dar batalla. Una temporada. Disponible en Netflix.

Trailer de "Sombra y hueso" - Fuente: Netflix Latinoamérica

My Life is Murder. Los policiales que se ocupan de resolver un crimen por episodio tienen tanta tradición en la TV anglosajona que los espectadores ya conocen todas sus reglas y trucos y pueden dilucidar al culpable en los primeros minutos del capítulo. Claro que la estructura tradicional lo es por una razón indiscutible: la repetición de la fórmula funciona y cuando está bien hecha atrapa y entretiene como si fuera la primera vez. Y eso es exactamente lo que sucede con esta serie australiana protagonizada por la fantástica Lucy Lawless, conocida por su papel de Xena, la princesa guerrera que aquí demuestra que con el paso del tiempo no perdió ferocidad y ganó un impecable tempo para la comedia. Aquí la actriz neozelandesa interpreta a Alexa Crowe, una detective retirada de la policía que pasa sus días intentando dedicarse, sin éxito, al ocio y a la elaboración de pan. Cuando uno de sus antiguos colegas le pide ayuda para resolver un asesinato, Alexa decide que la vida de jubilada no encaja bien con ella y vuelve a las andadas. Más allá de los crímenes de la semana, a los espectadores también les tocará ir desentrañando detalles del pasado de la protagonista y los motivos por los que se alejó de la policía a pesar de su talento para el trabajo. Una temporada. Disponible en AcornTV.

Lucy Lawless en My Life is Murder Sarah Enticknap