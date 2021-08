TV: Jey Mammon cambió y gustó, Maju Lozano incomodó a Nequi Galotti y Verónica Lozano, en apuros

Lo mejor y lo peor de lo que pasó esta semana en la televisión

La televisión nuestra de cada día nos dejó varias perlitas para recordar o simplemente para reír y olvidar sin más. Es verdad que a veces ver la pantalla chica es una misión imposible, sobre todo ahora que los programas parecen sufrir una sobrecarga de PNT (publicidad no tradicional) y olvidarse que del otro lado los televidentes quieren ver contenido y no publicidad cada 2 minutos. Pero, pero, pero... siempre algo se puede ver y disfrutar en familia. Esta semana la tuvimos a Verónica Lozano lidiando con las comunicaciones a distancia para hablar con Donato de Santis en Italia mientras Maju Lozano intentaba hacerle de celestina a Nequi Galotti con menos tacto de Guido Süller. Además los Montaner siguen llamando la atención de La Voz Argentina, pero por razones que nada tienen que ver con su rol... ¡sino por sus looks capilares! Y no nos olvidamos del hermoso momento televisivo que generó Jey Mammon en su programa especial del lunes. ¡A no hacer zapping y leer de corrido!

Jey Mammon y un lunes especial

Jey Mammon regaló otro cálido momento a su audiencia

El programa de Jey Mammon, Los Mammones, es una bocanada de aire fresco frente a una pantalla chica carente de ideas y propuestas originales. Muchos conductores argentinos han querido hacer un late night, pero ninguno lo había conseguido hasta ahora. Entrevistas cálidas, momentos emotivos y mucho humor, todo parece ir sobre rieles para que el televidente pase un momento agradable. Claro, siempre y cuando el invitado de turno se deje seducir y entre en la propuesta del conductor (ahí está Luciano Castro para demostrar que si no se tiene onda, toda fórmula puede fallar).

Dicho esto, también se nota en Los Mammones una búsqueda, un cariño por lo que hacen, un remo por seguir buscando el programa y no bajar los brazos sobre todo ahora que ocupan un horario del prime time. En esta misión, esta semana sorprendieron con “un musical de lujo”. El lunes junto a Julia Zenko, Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, Cecilia Milone y Manuel Wirtz, Jey Mammon se divirtió cantando grandes temas del repertorio en español (empezando por el emblemático “Por ese palpitar” de Sandro) y también recordando diferentes etapas de cada uno de los artistas, así como momentos embarazosos. Un bienvenido momento televisivo, que dio espacio a figuras que a veces en la tele de estos días carecen de él.

Verónica Lozano y Donato de Santis, incomunicados

Verónica Lozano sufrió un poco (bastante) hablar con Donato de Santis a distancia Adrian Diaz (c)

Durante los primeros meses de la pandemia vimos a muchas figuras luchar con las charlas por Zoom o por WhatsApp (sino, pregúntenle a Marcela Tinayre, que ha tenido más de un disgusto por este tema) y parecía que este flagelo ya era cosa del pasado, pero no. Esta semana lo vivió en carne propia Verónica Lozano.

Era la primera nota del programa Cortá por Lozano y la anunciaron con bombos y platillos: “Y desde Italia, Donato de Santis”. En el inicio de la charla todo parecía funcionar bien, hasta que después de decirle “hola” al jurado de MasterChef Celebrity Argentina y Manos Arriba Chef, De Santis tardó en contestar. “La conexión es la que hay, estoy en el medio del mar”, aclaró el cocinero de entrada, dando a entender que nada sería fácil en ese diálogo.

De todas maneras, la conexión se había hecho y parecía que la charla iba a arrancar finalmente, pero no, otra interrupción sucedió y fue algo más inesperado: ¡se empezó escuchar un mensaje telefónico de una productora del programa! Ante la sorpresa, todos los presentes en el estudio se rieron del blooper (incluso le mandaron un saludo a Bendita, el programa de archivo que vive de lo que pasa en la tele), pero intentaron seguir dialogando y lo intentaron y lo intentaron... La charla fue bastante complicada, pero no por eso la hicieron breve (no se les puede negar la insistencia y el tesón). La siguieron por varios minutos, en donde se cortaba el audio de Donato y ocurrían algunos silencios incómodos, que los ansiosos panelistas tapaban con nuevas preguntas. Y como si las interrupciones y la mala comunicación no fueran suficiente, en el medio se le acercó un argentino a Donato... ¡y le pidió una selfie! Sí, un olvidable momento televisivo que solo salvaron las bellas imágenes de Italia que pasaron y las instantáneas del cocinero con su madre de 91 años, a quien fue a visitar especialmente.

Vero Lozano quiso hablar con Donato de Santis, en Italia, pero todo pareció fallar

Maju Lozano mandó al frente a Nequi Galotti

¡No llamen a Maju Lozano como celestina...!

Fue una nota larga, que duró gran parte del programa. El entrevistado era Christian Gehart, un hombre que reconstruyó un castillo familiar en Villa Ballester, en donde además encontró túneles de 7 metros y preciados objetos del 1800. Después de poner las instalaciones en orden, armó en esa casa una cervecería, pero además hace recorridos y cuenta su atrapante historia. De todo esto iba la nota al principio, porque el entrevistado era todo un personaje y cada anécdota que contaba parecía abrir una puerta a nueva aventura. Gehart además es apicultor y durante un tiempo también construyó casas en los árboles, pero sobre todas las cosas parece ser un soñador. Hasta acá, la entrevista podría haber sido una simple nota televisiva llena de condimentos, pero Maju Lozano tenía en mente algo más y no se lo quería guardar.

“Con todo respeto, ¿vos ahora estás en pareja o algo? ¿O tenés alguna cosita?”, preguntó pícara. A lo que Gehart contestó que estaba solo. “Porque yo sé que ella me va a matar, pero yo me voy a mandar porque sí... Tal vez mañana ya no venga a trabajar y renuncie en este mismo momento, pero yo quiero presentarte a Nequi (Galotti)”, dijo Lozano mientras su panelista no sabía qué hacer, si reírse o morirse de vergüenza. “Ahora, ves, no voy a poder ir a cenar al castillo”, intentó bromear para salir de la situación. “Está toda colorada y se quiere ir. Yo sé que Nequi no está de acuerdo con esto, pero re que me gusta Nequi para vos (por Gehart). ¿No te gusta el conde?”, insistió. A lo que su compañera le retrucó: “Pero cómo me decís una cosa así... No ves que yo quería ir a comer una noche y ahora me va a dar vergüenza”. Para celestina, mejor no llamar a Maju porque no le sale bien y moverse en los terrenos de la sutileza no es lo suyo.

Maju Lozano le quiso hacer de celestina a Nequi Galotti

Qué tienen los Montaner con los temas capilares

Los Montaner y sus pelos...

Arrancaron esta semana los “Playoff” en La Voz Argentina, que sigue reduciendo su plantel de cantantes amateurs cada vez con más velocidad. Este miércoles empezó el team Lali Espósito, que pasó de tener 8 participantes a quedar con 6. Tras el inicio de este programa especial, en donde la cantante y actriz cantó con sus pollitos su tema “Soy”, Marley la invitó a presentar a los otros jurados. El primero fue Ricardo Montaner, a quien después de halagar y señalar como “el artista latino más grande”, le señalaron que ya no tenía su emblemático jopo. “Y ya hace rato que no estamos compitiendo aguerridamente, entonces él bajó el jopo y yo bajé el copete. Ya estamos más tranquilos todos”, bromeó Lali, mientras Montaner lucía su nuevo peinado, más informal.

Pero si se trata de cambios de look, Ricky -uno de los hijos de Montaner- parece que no tolera pasar inadvertido si se realizó uno, aunque verdaderamente ni siquiera se note (nada). En el medio de una devolución de Lali a uno de sus participantes, Franco Maceroni, que nada tenía que ver con él ni con los cambios de estilo, el cantante lanzó: “¿Vamos a seguir ignorando el hecho de que cambié de look?” “¿Quién cambió de look?”, retrucó Lali, mientras Soledad Pastorutti señalaba que sus palabras nada tenían que ver con lo que estaba pasando en ese momento en el programa. “Yo me hice un rebaje aquí en los costados y acá está un poco más largo el pelo”, siguió él sin importarle nada más. Igual, a su salvataje salió Marley que dijo: “Se puso celoso. Díganle que está fachero, que se pone celoso”. Ahora la pregunta que seguramente más de un televidente se habrá hecho es: ¿qué tendrá ver lo que dijo con lo que estaba pasando? ¿Ricky estaba participando del programa o estaba en una realidad paralela? Preguntas que habrá que hacerle a papá Montaner... Más allá de esto, claramente los looks capilares de los Montaner esta semana se convirtieron en protagonistas inesperados.

Los cambios capilares de Los Montaner se volvieron protagonistas de La Voz