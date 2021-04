Arroz: 3 recetas para cocinarlo sin que se pase ni se pegue, llenas de sabor

El arroz es un alimento básico que siempre tenemos en casa y es tan versátil que se adapta a toda ocasión. En algunos países el rol del arroz en la gastronomía es protagónico. En la cocina asiática y en la india está siempre presente, es tan indispensable como el pan para otros pueblos.

El arroz blanco básico que siemrpre resulta un recurso cuando hay que comer sano y liviano, el amarillo perfumado y colorido y el famoso risotto italiano, siempre tan dificil de lograr, la paella, los platos vegetarianos con arroz integral, son variantes que muestran el valor del arroz en la dieta nuestra de cada día. El arroz siempre cumple.

Estas 3 preparaciones son para principiantes en la cocina, fáciles y sabrosas, que no complican y que se pueden hacer rápido. Son ideales para aquellos que nunca saben por dónde empezar parapreparar un arroz casero realmente sabroso.

Receta de Arroz blanco pefecto que no se pasa ni se pega

¿Querés saber cómo cocinar el arroz y no fallar nunca pero nunca más? Es fácil. De verdad, cocinar el arroz es tan fácil que nadie debería jamás hacer un arroz crudo, apelmazado, pasado, o insulso. El arroz blanco es el compañero básico para miles de recetas. Es tan básico saber cocinar arroz y tenerlo a mano siempre que después de aplicar estos consejos vas a triunfar en cocinar arroz para siempre. Hacé click en este título a continuación Receta de Arroz blanco pefecto que no se pasa ni se pega y encontrá las cantidades exactas y el paso a paso tiene que ser exacto para que te de un arroz sabroso y perfecto, tierno, blanco, básico y que no se pasa ni se pega.

Receta de Yakimeshi, arroz frito japonés

El Yakimeshi o arroz frito al estilo japonés es una forma de preparar el arroz que se popularizó en Occidente gracias a los patios de comidas de los shoppings. Siempre hay un restaurant japonés al que acudir para comer un plato rápido, sabroso y fácil de digerir y esta opción es la ideal para los que aman el arroz en todas sus formas. Para los vegetarianos también este plato se puede volver más suculento con trozos de tofu, el queso de soja. Es relativamente sencillo hacer este plato pero para que tenga su estilo japonés inconfundible seguí el paso a paso de esta receta original japonesa haciendo click a continuación: Receta de Yakimeshi, arroz frito japonés.

Receta de Risotto con champiñones

Dicen que el origen del risotto fue en el Renacimento, cuando un joven italiano se enamoró de la hija de su maestro, Valerio de Flandes, creador de las vidrieras del Duomo de Milán, y le pidió matrimonio. El enamorado, un amante de la buena cocina, le pidió a los cocineros que para el festejo de la boda crearan un plato único que sorprendiera a los invitados y engalanara el espíritu de alegría de la celebración. Estos hicieron una receta que tenía como base el arroz, el queso y el azafrán, una especia que por esa época era considerada exótica y hasta afrodisíaca. Desde entonces el risotto es un plato delicioso que se juzga por su perfección al momento de llevarlo a la boca. Su textura tiene que ser perfecta y su sabor, único. Así es esta Receta de Risotto con champiñones que vas a poder preparar si hacés click en el título y seguís el paso a paso.

