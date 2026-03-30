Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

“La gente dice ‘no llego a fin de mes’. Y al mismo tiempo el Indec muestra que el nivel de actividad es el más alto de la historia”, planteó la semana pasada el economista Ricardo Arriazu en un seminario organizado por La Gaceta de Tucumán. “¿Alguien miente? No… es consistente”, concluyó el reconocido analista.

La frase sintetiza una de las principales paradojas que atraviesa la economía argentina durante el gobierno de Javier Milei —algo que ya generó tensiones entre funcionarios y analistas privados—: indicadores como el Producto Bruto Interno (PBI) o el consumo se encuentran en niveles récord, pero esa mejora no se percibe de forma generalizada en el bienestar de la población.