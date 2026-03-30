Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Récord en la actividad que no llega al bolsillo: las señales detrás del modelo Milei que preocupan a los economistas
“La gente dice ‘no llego a fin de mes’. Y al mismo tiempo el Indec muestra que el nivel de actividad es el más alto de la historia”, planteó la semana pasada el economista Ricardo Arriazu en un seminario organizado por La Gaceta de Tucumán. “¿Alguien miente? No… es consistente”, concluyó el reconocido analista.
La frase sintetiza una de las principales paradojas que atraviesa la economía argentina durante el gobierno de Javier Milei —algo que ya generó tensiones entre funcionarios y analistas privados—: indicadores como el Producto Bruto Interno (PBI) o el consumo se encuentran en niveles récord, pero esa mejora no se percibe de forma generalizada en el bienestar de la población.
El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que elabora el Indec, encadenó en enero su segundo mes consecutivo de suba, con un avance de 0,4% mensual tras el salto de 1,8% en diciembre, y alcanzó un nuevo máximo histórico. En términos interanuales, la actividad creció 1,9% y se ubica 6,4% por encima del nivel previo a la asunción de Milei.
Pablo Quirno tras el fallo por YPF: “Con Luis Caputo venimos salvándole las papas a Kicillof hace muchos años”
El canciller Pablo Quirno afirmó esta noche que “no hay nada que agradecerle” al gobernador bonaerense Axel Kicillof, luego de la resolución favorable para el país del juicio en Estados Unidos contra la expropiación de la petrolera estatal YPF.
“No hay que agradecerle nada a Kicillof, que fue el responsable de la expropiación, una aventura kirchnerista que comenzó cuando trajeron a la familia Eskenazi a la compañía”, afirmó el canciller al programa de Luis Majul en LN+.
“Con (Luis) Caputo venimos salvándole las papas a Kicillof hace muchos años", completó el encargado de la diplomacia nacional, en referencia a gestiones conjuntas con el hoy ministro de Economía para resolver demandas de los fondos buitre, durante el gobierno de Cambiemos.
El Gobierno dice que pasó el “punto máximo” del caso Adorni, pese al impacto en las encuestas
Luego de casi tres semanas marcadas por una fuerte polémica en torno al crecimiento patrimonial y a los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Gobierno creen que el “punto máximo” del escándalo “ya se tocó” y apuntan a que a partir de ahora, decrecerá la atención mediática sobre el caso.
Más allá de ese optimismo, que choca de frente con el impacto que mostró en la encuestas (tanto en la imagen de Adorni como la que proyecto sobre el Gobierno en general), en Balcarce 50 se enfocan en retomar la gestión y el control de la iniciativa. En ese sentido, entre lunes y martes se concretaría una nueva reunión de la mesa política, con la mira puesta en la reactivación de la agenda parlamentaria.
En el Gobierno apuestan también a una nueva conferencia de Adorni, prevista para el miércoles, pese al saldo que dejó la presentación del jefe de Gabinete la semana pasada. Y cifran sus mayores expectativas en mayo, cuando se presente la nueva declaración jurada del funcionario.
La Corte Suprema cierra filas y se muestra unida en la presentación del nuevo reglamento para elegir jueces
La Corte Suprema de Justicia cerró filas en torno a la propuesta del nuevo reglamento para la selección de jueces y convocó para este lunes a un acto público donde estarán los tres jueces supremos −y no solo los dos que lo firmaron− para hacer una presentación formal de la iniciativa.
La propuesta del nuevo sistema para seleccionar magistrados surgió de los jueces de la Corte Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Pero inicialmente, Rosatti no lo firmó.
Rosenkrantz y Lorenzetti firmaron el miércoles pasado una acordada en la que plantearon que los jueces deben ser elegidos por concursos anticipados, antes de que se produzcan las vacantes, mediante un sistema de banco de preguntas con multiple choice y restando discrecionalidad a los consejeros para reducir las chances de que hagan ascender o descender a los candidatos en el orden de mérito a partir de la entrevista personal.
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