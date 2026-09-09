Javier Milei y sus medidas, en vivo: el Presidente apuntó contra una periodista: “Obvio que odia a nuestro gobierno”
El minuto a minuto de las decisiones del jefe de Estado, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Kicillof viaja a Misiones y se reunirá con el gobernador, jefes del PJ local y los yerbateros
LA PLATA.- El gobernador Axel Kicillof viaja a Misiones este miércoles para reunirse con el mandatario local, Hugo Passalacqua, pocos días después de la primera visita de Javier Milei a esa provincia. Lo hará en el marco del proceso de instalación de su candidatura presidencial para 2027, que construye aunque aún no la confirmó oficialmente.
El Presidente estuvo en Misiones la semana que pasó junto a Federico Sturzenegger, Luis Caputo, Pablo Quirno, Patricia Bullrich y Martín Menem. Fue recibido en Puerto Iguazú con expresiones de protesta. La caravana que trasladaba al jefe de Estado recibió insultos por parte de pequeños productores yerbateros.
Malvinas: el Gobierno anunció que sancionará a otras 15 empresas y define los proyectos para endurecer las penas
El Gobierno reunió este martes nuevamente a su mesa política y sumó a los dos ministros con injerencia en el reclamo por la soberanía de las islas Malvinas: Carlos Presti, titular de Defensa, y de Pablo Quirno, de Relaciones Exteriores. Tras el encuentro se anunció que ambos viajarán este viernes a Tierra del Fuego, por la construcción de la base militar en la zona.
El conflicto de Malvinas ganó connotación en la agenda pública una semana atrás y desde entonces se trabaja en el proyecto legislativo que anunció el presidente Javier Milei, en cadena nacional el pasado jueves. El proyecto entrará la semana próxima al Congreso, vía Diputados.
Sesión en Diputados: la oposición construye el quorum con gobernadores para discutir la morosidad y la emergencia en discapacidad
En medio de una semana en la que el oficialismo celebró haber recuperado la centralidad de la agenda pública con la cuestión Malvinas, la oposición en Diputados buscará este miércoles volver a marcarle la cancha a Javier Milei en el Congreso con dos asuntos sensibles para el Gobierno: el creciente endeudamiento y la morosidad de las familias, y la prórroga de la emergencia en discapacidad, que vence a fin de año.
La sesión está convocada para las 12 y tendrá como objetivo emplazar a las comisiones correspondientes para fijar una fecha de dictamen sobre dos temas que los bloques críticos consideran “urgentes”. Es decir, no se buscará aprobar ninguno de los proyectos, sino imponer una hoja de ruta y obligar al oficialismo a cumplir, desde las comisiones que controla, con los plazos que establezca el pleno de la Cámara.
“No somos insensibles”: Cornejo se desmarca y anuncia incentivos para paliar la morosidad en Mendoza
MENDOZA.- En medio del debate nacional por la morosidad en los hogares argentinos, impulsado por la oposición y resistido por el oficialismo en el Congreso, el gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo, aliado a La Libertad Avanza, se desmarcó y lanzó incentivos fiscales para los deudores del sistema financiero.
Se trata de la reducción de dos puntos porcentuales en Ingresos Brutos y la eximición del impuesto a los Sellos, a la par de un acuerdo con el Banco Nación que refinanciará deudas a menos de 40% anual y a 24 meses.
Una justicia a la medida de la AFA
Cuando Juan Bautista Mahiques asumió como ministro de Justicia, en marzo último, el entonces juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola no imaginaba que su destino cambiaría velozmente. Son amigos desde hace mucho tiempo y han protagonizado varias correrías juntos. Hace pocos días, Yadarola escaló hasta convertirse en miembro de la poderosa Cámara Penal Federal de la Capital. Un día antes de asumir su nuevo puesto, Yadarola cerró la causa que investigaba el ingreso al país, en febrero del año pasado, de diez bultos sin que fueran controlados por funcionarios de la Aduana. Los bultos llegaron al aeroparque de la Capital en un vuelo privado propiedad del empresario Leonardo Scatturice, vinculado con los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y de la Argentina; él vive en Miami.
María Belén Arrieta, colaboradora muy cercana de Scatturice, fue la única pasajera de ese avión. Los registros de las cámaras del aeropuerto señalan que una funcionaria de la Aduana hizo un llamado telefónico para permitir el privilegiado ingreso al país de Arrieta. Yadarola solo tenía que seguir la cadena de llamados telefónicos hasta establecer qué autoridad del gobierno nacional dio la orden definitiva. No lo hizo. El premio de su amigo Mahiques fue un ascenso, rápido y asombroso, en la misma Cámara donde el gobierno nacional le negó la permanencia al juez Martín Irurzun, un impecable magistrado del fuero federal.
En el Gobierno admiten que es difícil desactivar la sesión e intentarán imponer su propia agenda
En la antesala de este miércoles, el Gobierno prácticamente se resignaba a que la oposición consiguiera el quórum para sesionar este miércoles con dos temas urticantes para la administración nacional: el creciente endeudamiento y la morosidad de las familias, y la prórroga de la emergencia en discapacidad, que vence a fin de año.
Dejaban trascender que, pese a los intentos y diálogos con los diferentes sectores de la oposición, en especial buena parte de los gobernadores y los bloques más dialoguistas, el desafío de que no hubiera sesión era difícil. Casi imposible. Y en ese sentido se barajaban distintas alternativas.
Un homenaje a De la Sota reunió a Massa con Llaryora, Schiaretti, Zamora y el empresario Brito
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y su antecesor Juan Schiaretti coincidieron esta noche con el exministro Sergio Massa, el porteño Juan Manuel Olmos, el kicillofista Carlos Bianco y otros dirigentes del peronismo en un homenaje a José Manuel de la Sota, a poco de cumplirse ocho años de su fallecimiento.
El evento tuvo lugar en el hotel Savoy porteño y fue organizado por la periodista Candelaria de la Sota, hija mayor del exgobernador. La gran ausente fue su hermana, la diputada Natalia de la Sota, alejada de Llaryora y Schiaretti en la interna del peronismo provincial.
“Tremenda operadora”, dijo el Presidente en un nuevo ataque contra una periodista
El presidente Javier Milei lanzó este martes un nuevo ataque contra una periodista, en este caso contra Natasha Niebieskikwiat al compartir en X un video de un cruce que mantuvieron en 2018 en el programa Intratables.
“Tremenda operadora de uno de los pasquines domésticos y proclive a publicar todo tipo de mentiras contra todo lo que no sea comunista... Obvio que odia a nuestro gobierno...”, escribió el mandatario en un mensaje que encabezó con la frase “Deportes en el recuerdo”.
La publicación compartida por Milei incluía el video de aquel intercambio y destacaba una frase de quien entonces se destacaba como panelista televisivo le había dirigido a la periodista: “Si te vas a Cuba te lo pago yo el pasaje”. Durante el debate, Niebieskikwiat defendía el modelo cubano y Milei le decía que, si le gustaba, se fuera a vivir a ese país.
DEPORTES EN EL RECUERDO— Javier Milei (@JMilei) September 8, 2026
Tremenda operadora de uno de los pasquines domésticos y proclive a publicar todo tipo de mentiras contra todo lo que no sea comunista... Obvio que odia a nuestro gobierno...
CIAO! https://t.co/gQKrjLJLBW
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