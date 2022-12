Netflix: los estrenos de películas en diciembre de 2022

Desde el esperado estreno de Glass Onion: Un misterio de Knives Out a la flamante comedia romántica con Luisana Lopilato y Juan Minujín, este mes la plataforma de streaming suma atractivos largometrajes a su catálogo con importantes directores detrás

Noah Baumbach sale de su zona de confort, una comedia romántica argentina promete conquistar a la audiencia, los mexicanos Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu están de regreso con dos propuestas diferentes y Entre navajas y secretos suma un nuevo y misterioso capítulo.

Aquí, las principales películas que llegan este mes a Netflix:

*MATRIMILLAS (7 de diciembre)

Matrimillas Martin Kraut / Netflix

Matrimillas, la comedia de Sebastián De Caro protagonizada por Luisana Lopilato y Juan Minujín, se centra “en una joven pareja con hijos que está en crisis y que encuentra la solución perfecta para salvar su relación, aunque lo que empieza como un juego de sumar y restar millas, se sale de control ”, adelantó la plataforma de streaming sobre la comedia romántica del director de 20.000 besos. Tanto Lopilato como Minujín componen con mucho carisma a este matrimonio que no sabe cómo superar el mal momento que atraviesa, por lo que sus integrantes acuden a una aplicación que les otorga y les quita puntos de acuerdo a cómo se comportan el uno con el otro.

Trailer de Matrimillas, la nueva comedia de Netflix con Juan Minujín y Luisana Lopilato

Si bien al comienzo la dinámica les funciona, con el correr del tiempo se obsesionarán con sus respectivos puntajes e, irónicamente, descuidarán su relación. El término “matrimillas”, explica Netflix en un comunicado, “hace referencia a una dinámica de pareja que consiste en sumar y restar puntos durante la convivencia. El objetivo consiste en hacer ‘buena letra’ para luego tener crédito en la relación para poder gozar de ciertos beneficios”.

*ARDIENTE PACIENCIA (7 de diciembre)

Ardiente paciencia Netflix

Este mes llega a Netflix una nueva adaptación basada en la aclamada obra del escritor chileno Antonio Skármeta, la homónima Ardiente paciencia, editada en 1985. Para quienes estén familiarizados con la historia, la premisa del film no los tomará por sorpresa. Como adelantó Netflix: “Un joven se convierte en el cartero de Pablo Neruda y persigue su deseo de ser poeta para enamorar a la mujer de sus sueños”. Esta historia fue adaptada de manera extraordinaria en Il Postino, con los protagónicos del recordado Massimo Troisi -nominado al Oscar póstumamente por su brillante interpretación- y de Philippe Noiret, con dirección de Michael Radford; además de haber sido plasmada por su propio autor en pantalla como previa a su concepción literaria en 1983. En este caso, Andrew Bargsted, Claudio Arredondo y Vivianne Dietz comandan el relato.

*PINOCHO DE GUILLERMO DEL TORO (9 de diciembre)

Pinocho Netflix

Luego de su paso por salas, la película animada en stop-motion dirigida por Guillermo del Toro y Mark Gustafson llega a la plataforma de streaming. El realizador ganador del Oscar por La forma del agua adaptó la obra de Carlo Collodi junto a Patrick McHale y Matthew Robbins y lo hizo con una enorme sensibilidad al hablar de tópicos como la pérdida y la fe, con la incuestionable inventiva del cineasta que el mes pasado estrenó, también en Netflix, El gabinete de curiosidades, una antología de terror con ciertos desniveles pero con el objetivo de apoyar la visión de colegas y sus interesantes voces.

La versión de Pinocho de Guillermo Del Toro

Pinocho es un gran paso en la carrera del mexicano, con ciertos aspectos oscuros pero también con una calidez que se eleva con la banda sonora del gran Alexandra Desplat. “El director reinventa la historia de la marioneta de madera en un asombroso musical con animación cuadro por cuadro”, adelanta la plataforma de streaming sobre esta necesaria incorporación a su plataforma que cuenta con las vcoces de Gregory Mann, David Bradley, Ewan McGregor, Finn Wolfhard, Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Christoph Waltz y Tilda Swinton.

*BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUANTAS VERDADES (16 de diciembre)

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades gentileza

El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu vuelve a los orígenes con el film que estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venencia y con el que se pone más autorreferencial que nunca. Daniel Giménez Cacho interpreta a un respetado periodista y documentalista que emprende un viaje en el que confronta su pasado, “lo absurdo de sus memorias y su identidad”, adelantó Netflix sobre la película que pasó por salas a comienzos de noviembre. De acuerdo a la plataforma, Bardo es “un épico espectáculo cinematográfico” mediante el cual el realizador, apuntalado en el guion nuevamente por el argentino Nicolás Giacobone, revisita su pasado con reflexiones sobre lo elusiva que puede ser la fama y qué es lo verdaderamente importante en su vida, una que está marcada por el duelo.

En diálogo con LA NACION, Griselda Siciliani, coprotagonista del largometraje que representará a México en los Oscar -todavía no se ha anunciado la shortlist de candidatas a las mejores películas internacionales-, habló sobre la experiencia de formar parte de este film del director de Birdman. “En Iñárritu se da una combinación perfecta para el trabajo con los actores que es su respeto por el oficio, su conocimiento de todos los detalles y el buen gusto para la actuación. Hay directores que respetan mucho el trabajo del actor, pero no lo conocen tanto, no saben cómo abordarlo, o no tienen el tipo de lenguaje para establecer la conexión. En el caso de Alejandro, vos sentís que estás hablando con alguien que pone el trabajo del actor por encima de cualquier otra cosa, con lo difícil que es en una película que tiene tanta complejidad técnica como Bardo. Entiende al actor como un factor creativo dentro del proceso del cine, nunca como un accesorio”.

*GLASS ONION: UN MISTERIO DE KNIVES OUT (23 de diciembre)

Glass Onion: Un misterio de Knives Out Netflix

Si había una película que parecía destinada a tener una secuela a gran escala, esa es Entre navajas y secretos. El extraordinario film escrito y dirigido por Rian Johnson, que recibió una nominación al Oscar, nos presentaba al excéntrico detective interpretado por Daniel Craig , el hilarante Benoit Blanc , quien debía investigar un asesinato en el seno de una familia muy peculiar. Este año, Blanc está de regreso en una apuesta mucho más bombástica de Johnson, Glass Onion: Un misterio de Knives Out, un whodunit que traslada la acción a una isla de Grecia donde todo parece girar en torno a un poderoso magnate interpretado por Edward Norton y a sus íntimos amigos que tienen más de un motivo para no perderlo de vista... O para terminar con su vida.

Este nuevo misterio suma así nuevos sospechosos y el elenco logra la misma homogeneidad cosechada en el film primigenio. Kate Hudson, Dave Bautista, Leslie Odom Jr., Janelle Monáe, Kathryn Hahn son las figuras que orbitan alrededor de ese personaje que le cae como anillo al dedo a Craig. “Me pasé quince años de vida tratando de elevar la calidad de una película con respecto a la anterior sin que por eso se convirtiera en un pastiche, así que no es algo a lo que le tenga miedo. Si tenés a las personas correctas y con el talento necesario involucradas en el proyecto, podés evitar caer en repeticiones. Rian es un escritor genial y no está interesado en hacer lo mismo una y otra vez. Tampoco queremos decepcionar a la audiencia, queremos que disfruten del mundo que creamos en la primera entrega y que se enganchen con esta”, le expresó el ex 007 a la revista Empire.

*MATILDA, DE ROALD DAHL: EL MUSICAL (25 de diciembre)

Matilda, de Roald Dahl: el musical

El flamante musical del dramaturgo británico Matthew Warchus (quien estuvo a cargo de la puesta teatral en la que se basa este film), con guion de Dennis Kelly, se toma licencias en el género respecto de la película de 1996 dirigida por Danny DeVito, pero también respeta la estructura narrativa concebida en 1988 por el autor Roald Dahl en su memorable novela. De acuerdo a lo difundido por Netflix, volveremos a ver a esta niña “fuera de lo común que tiene gran astucia e imaginación” y que “se lanza a cambiar su propia historia, con resultados milagrosos”.

Matilda, el musical

El largometraje es protagonizado por Alisha Weir como Matilda Wormwood- papel que lanzó a la fama a Mara Wilson -, quien debuta en la actuación con este film. Por otro lado, los padres de Matilda son interpretados por Stephen Graham y Andrea Riseborough, Lashana Lynch es la señorita Miel y Emma Thompson personifica a la señorita Tronchatoro. En cuanto a la banda sonora, está a cargo de Christopher Nightingale, y las canciones fueron compuestas por Tim Minchin.

*RUIDO DE FONDO (30 de diciembre)

Ruido de fondo Netflix

La primera película de Noah Baumbach (Historias de familia, Greenberg, Frances Ha, Historia de un matrimonio ) en no estar basada en material propio toma sus riesgos con la adaptación de la novela de 1985 de Don DeLillo, White Noise, el título original del film. Se trata de un relato apocalíptico en el que prima la comedia negra, como reveló Netflix: “Una familia lidia con los conflictos de la vida diaria mientras lucha con los misterios universales del amor, la muerte y la búsqueda de la felicidad”. Ruido de fondo está protagonizada por Adam Driver, Greta Gerwig (pareja y compañera creativa de Baumbach), Raffey Cassidy, André Benjamin, Alessandro Nivola, Jodie Turner-Smith, y Don Cheadle.

Driver interpreta a Jack Gladney, un profesor que deberá proteger a su familia de un cataclismo que se produce en su ciudad cuando un accidente ocasiona el derrame de tóxicos que pondrán en peligro a la comunidad .

