Muppets Mayhem: confusión eléctrica: la carismática banda de rock habla sobre su nueva e imperdible serie en Disney+

De qué se trata esta original ficción que hace foco en el extravagante grupo musical integrado por los divertidos títeres y cuenta con la participación especial de grandes figuras de la música y el cine

escuchar

Desde que se consagraron en su propio show a mediados de los sesenta, los Muppets se convirtieron inmediatamente en fenómenos únicos en su especie. Creados por Jim Henson, este grupo de muñecos transmitía una mística a través de la pantalla chica que le permitía creer a los espectadores que estaban delante de personas más que de personajes. Y de hecho, los Muppets son tan reales, que algunos de ellos se animaron a hablar con LA NACIÓN sobre su nueva serie que ya se encuentra disponible en Disney+, titulada Muppets Mayhem: Confusión eléctrica.

El desafío del primer disco

Desde hace varias décadas, el grupo musical denominado Dr. Teeth and the Electric Mayhem es seguido con fidelidad por miles y miles de fanáticos. Ellos conforman una de las bandas más queridas no solo por el público, sino también por famosos artistas musicales, según asegura el propio Dr. Teeth: “Entre nuestros fans están las estrellas Tommy Lee, Chris Stapleton y Billy Corgan, es una lista enorme”.

Lejos de aburrirse de la música, la banda se mantiene activa y siempre busca nuevos lugares en los que tocar sus canciones originales y covers. Aunque las décadas pasan, el entusiasmo de los miembros de la Electric Mayhem sigue como el primer día, y ninguno de ellos pierde el interés por presentarse en vivo. Y el bajista Floyd Pepper, reconoce que el secreto de su energía se radica en que la música los “mantiene jóvenes” (aunque Dr. Teeth asegure que, a él, la vitalidad se la dan “los baños de jacuzzi”).

Entrevista a los Muppets

Irónicamente, y aunque sus recitales siempre agotan entradas, la Electric Mayhem nunca grabó ningún disco de estudio. Frente a eso, una joven productora musical llamada Nora (Lilly Singh), decide llevar adelante la difícil tarea de coordinar a la caótica banda y encauzar creativamente a estos músicos para que puedan componer y grabar su esperadísima placa debut. De esa manera, en los diez capítulos que integran Muppets Mayhem: confusión eléctrica (episodios que llevan nombres muy musicales como “Exile on Main Street”, “The Times They Are A-Changing” o “Break on Through”), la historia se dedica a correr la cortina detrás del imposible proceso que le significa a este grupo el componer cada una de las piezas de su álbum.

Entrevista a los Muppets

Según contó el propio Dr. Teeth, esta serie le permitirá al público conocer la intimidad de la banda y descubrir el salvaje proceso creativo que les demanda cada nueva canción. Y al respecto, el extravagante músico detalló: “Van a tener una mirada sobre cómo grabamos un disco, es algo bastante asombroso. También van a ver cómo hacemos un tema, y disfrutarán viendo a esta familia rockear. Se van a enamorar de nuestro proceso creativo”. Por otra parte, y luego de tantos años de gira, el grupo se muestra unido, como reconoce la guitarrista Janice: “ Hay una asombrosa conexión muy profunda entre nosotros, y llevamos juntos desde hace tanto tiempo que ya sabemos todo de todos ”.

Una fiesta que ningún famoso se quiere perder

Uno de los mayores atractivos de El show de los Muppets siempre fue la presencia de celebridades. Desde los episodios de la serie original de 1966, pasando por las películas y los especiales, fueron innumerables los rostros famosos que compartieron sketches con estos personajes, y esa ecléctica lista contiene nombres que van de Vincent Price y Debbie Harry, a Jack Black y Alice Cooper. En ese sentido, Confusión eléctrica no es la excepción.

Teniendo en cuenta que esta miniserie se encuentra anclada en el mundo de la música, por cada uno de los diez episodios que la integran pasan músicos muy famosos como Paula Abdul, Kesha, Lil Nas X, Steve Aoki, Ziggy Marley o Weird Al Yankovic, como también otras celebridades de Hollywood, entre las que se destaca a Morgan Freeman, Kevin Smith, Ryan Seacrest o Danny Trejo. Todos ellos, interpretándose a sí mismos, se suman a esta ficción y cumplen el deseo que tienen muchos famosos de la industria: poder interactuar, aunque sea unos minutos, con los carismáticos Muppets.

El eterno encanto de los Muppets

Hay algo magnético en los Muppets, un atractivo que traspasa la pantalla y que los hace fascinantes para el público de todas las edades. A medida que pasa el tiempo, estos personajes adquieren nuevas capas de encanto, una presencia transgeneracional que les permite jugar con un humor que apela al gag físico apuntado a divertir a los más chicos, como también a los juegos de palabras que puedan interpretar los adultos (quienes a su vez, durante su infancia también se divirtieron con ellos) . En esa línea, en uno de los episodios de Confusión eléctrica, los Muppets se refugian en una cabaña y uno de ellos dice que allí Pink Floyd “levantó su muro”, y otro le responde que ese trabajo “se lo encargaron a Los Carpenters”, un ida y vuelta fugaz pero que se revela como un divertido guiño para el espectador melómano.

Hablando entre ellos, los músicos de Mayhem cuentan que se conocen desde hace mucho tiempo. “Nuestro fantástico equipo nunca se sintió tan cercano”, confiesa Janet. Claro que detrás de esos carismáticos rockeros se encuentra el trabajo de dos guionistas muy vinculados a la comedia. Por un lado está Bill Barretta, un escritor, productor y titiritero que colabora con el universo de los Muppets desde el año 1996, y que se encontró detrás de innumerables proyectos correspondientes a esa franquicia. Junto a él, el otro responsable de Muppets Mayhem: confusión eléctrica es Adam Goldberg, un guionista muy abocado a la comedia, creador de la sitcom The Goldbergs y parte del equipo creativo de la saga Cómo entrenar a tu dragón. La mirada de ambos guionistas y su enfoque para el humor, les permitió desarrollar esta nueva serie de los Muppets que, como las mejores piezas de esta franquicia, es una sólida comedia familiar protagonizada por un grupo de personajes dueños de un encanto perdurable.

Muppets Mayhem: confusión eléctrica se encuentra disponible en Disney+.