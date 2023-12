Una mirada a las producciones que se suman a la plataforma para dar inicio a un nuevo año cargado de historias

Milagros Amondaray PARA LA NACION

Netflix comienza 2024 con una variedad de ficciones, muchas de ellas en formato miniserie, como el caso de Griselda, sobre la vida de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco; y Engaños, flamante adaptación de la novela de Harlan Coben, uno de los autores favoritos de la plataforma al momento de transpolar novelas policiales.

Por otro lado, el 17 de enero, el servicio de streaming incorpora a sus títulos a Muñeca brava, la exitosa telenovela argentina protagonizada por Natalia Oreiro y Facundo Arana .

Muñeca Brava, un éxito del recuerdo, llega a Netflix el 17 de enero

“Muñeca Brava generaba mucha empatía en todas y todos, porque era una historia clásica pero interpretada con mucho desparpajo , algo que en la novelas de esa época no era común”, le expresó Oreiro a LA NACION. “Mili hablaba a cámara y tenía conexión con el espectador, otra cosa que tampoco existía. También fue heroína de alguna manera atípica, en el sentido del empoderamiento femenino. Se convirtió en un suceso transgeneracional y transcultural”.

Estas son las principales series que llegan a Netflix en enero:

*Engaños (miniserie)

Engaños Netflix

La unión de Netflix con el autor estadounidense Harlan Coben demostró ser uno de los grandes aciertos del servicio de streaming , que incluso le dedicó un apartado especial en su plataforma en la que se reúnen todas las transpolaciones que se han hecho hasta el momento de las adictivas ficciones del novelista.

Este mes se suma Engaños, una atrapante miniserie basada en Fool Me Once, el libro que Coben editó en 2016 y que, como todos sus relatos, está signado por los vericuetos del thriller, por los juegos de apariencias. En este caso, la producción británica tiene al propio novelista como showrunner, y a Danny Brocklehurst como guionista de los ocho episodios en los que habrá giros argumentales que prometen mantener al espectador en vilo hasta el último minuto.

Michelle Keegan interpreta a Maya, una exsoldado que recibe la noticia de que su marido, Joe (Richard Armitage), fue asesinado . En pleno duelo y con total desconcierto por lo sucedido, la mujer intenta seguir adelante con su vida, pero en una jornada su cotidianidad da otro gran vuelco. Al reproducir un video de la cámara que le puso a su niña en su cuarto por cuestiones de seguridad, Maya ve que un hombre se acercó a la pequeña y, cuando este gira su rostro, ella nota que es nada menos que su marido, a quien creía muerto. Desde ese momento en adelante, la mujer empieza a atar cabos y los caminos la conducen a que Joe nunca fue del todo honesto sobre su vida y su trabajo, lo que termina poniendo a la protagonista en una serie de peligros.

En paralelo, Engaños también nos muestra la cruzada de los sobrinos de Maya, quienes buscan al responsable de la muerte de su madre, sin saber que ese caso está vinculado con la reaparición de su tío. La miniserie también cuenta con los trabajos de Adeel Akhta, Joanna Lumley, Dino Fetscher, y James Northcote . Disponible desde el 1° de enero.

*Los hermanos Sun (primera temporada)

Los hermanos Sun Netflix

Luego de su rutilante triunfo en la última edición de los premios Oscar en los que hizo historia, Michelle Yeoh se pone al frente de Los hermanos Sun, una comedia negra creada por Byron Wu y por el prolífico Brad Falchuck. “Tras un misterioso ataque contra su familia, un sicario de una tríada de Taipéi viaja a Los Ángeles para proteger a su madre y a su ingenuo hermano”, revela la sinopsis de Netflix sobre esta ficción que pone la lupa sobre el proceder de ese sicario llamado Charles “Chairleg” Sun (personificado por Justin Chien), quien emprende ese viaje con el objetivo de preservar a su madre Eileen (Yeoh) y a su hermano menor Bruce (Sam Song Li).

Al mismo tiempo, el joven deberá procesar el impacto que tiene en su vida el asesinato de su padre, a quien creía una figura poderosa de esa tríada donde se produjeron diferentes traiciones. Si bien Los hermanos Sun coquetea con el humor negro, también tiene momentos intimistas fruto del acercamiento de Charles a su hermano y a su madre , con quienes podrá saldar viejas cuentas pendientes mientras luchan por sus vidas en una carrera contrarreloj.

“Los tres deben curar las heridas causadas por su separación y descubrir qué significan realmente la hermandad y la familia antes de que uno de sus innumerables enemigos los mate a todos”, sumó la plataforma de streaming sobre la premisa de la temporada de 8 episodios coescritos por los showrunners junto a Justin Calen-Chenn, Soojeong Son, Ally Seibert, Amy Wang, Andrew Law, y Jason Ning. Disponible desde el 4 de enero.

*El chico que se comió el universo (miniserie)

El chico que se comió el universo Netflix

Otra de las miniseries que suma Netflix a su catálogo en enero es El chico que se comió el universo, producción basada en la novela homónima del autor australiano Trent Dalton , quien tomó situaciones de su propia vida para concebir esta historia coming of age (de camino a la juventud). La producción del guionista nominado al Oscar John Collee (Happy Feet, Capitán de mar y guerra) está ambienta en los suburbios de Brisbane, en los años 80. En ese contexto, el protagonista excluyente de la miniserie, el joven Eli Bell (Felix Cameron), toma la decisión de ayudar a su familia cuando su madre es detenida y su padrastro se convierte en una amenaza tanto para él como para su hermano.

De acuerdo con lo que adelantó Netflix, el derrotero de Eli será el corazón de esta ficción. “Él está tratando de seguir su corazón, aprendiendo lo que se necesita para ser un buen hombre, pero la vida sigue poniendo obstáculos en el camino, entre los que se encuentra Tytus Broz, el legendario traficante de drogas de Brisbane”. Además, la ficción explorará el primer amor del protagonista y cómo, en plena Navidad, recibe noticias sobre su madre a las que deberá hacerle frente ya que su papá lo abandonó cuando era pequeño . Esta inspiradora historia, que fluctúa entre drama y comedia, tiene en su elenco a grandes intérpretes australianos como el exThe Mentalist, Simon Baker, Travis Fimmel, Phoebe Tonkin, y la estrella en ascenso de Háblame, Sophie Wilde. Disponible desde el 11 de enero.

*Queer Eye (octava temporada)

Queer Eye - Octava temporada Netflix

El consolidado y multipremiado reality de la plataforma está de regreso con su octava temporada. En esta vuelta al ruedo, los Fab 5 viajarán hacia la cuna del jazz, Nueva Orleans , para mejorar las vidas de sus héroes con sus emocionales cambios de imagen. Este regreso de Queer Eye, por otro lado, presenta una novedad que sorprendió a sus fanáticos: la despedida de Bobby Berk, el gurú de la decoración que se convirtió en uno de los pilares del ciclo.

En diálogo con revista People, Berk aseguró que la decisión de abandonar el programa fue muy difícil porque todo el equipo se convirtió “en una familia”. Sus compañeros, Karamo Brown, Tan France, Antoni Porowski, y Jonathan Van Ness se pronunciaron en redes y a través de comunicados, muy afligidos por la partida de su amigo.

Bobby Berk le dice adiós a Queer Eye Netflix

“Los fanáticos de Queer Eye compartieron muchas historias conmigo durante los 6 años que estuve en el programa”, contó Berk y añadió: “Sé que este tocó los corazones de la gente, y me siento muy agradecido de haber podido acompañar a muchas personas en sus respectivos cambios, ustedes son los héroes que me hicieron seguir adelante , y ustedes fueron los que me cambiaron a mí, los que me mejoraron”, manifestó Bobby, quien comunicó que se despedirá del público en Nueva Orleans en un episodio que seguramente sea muy emotivo tanto para los Fab 5 como para su fiel audiencia.

Además de la confirmación de la partida del diseñador de interiores, Netflix anunció que Queer Eye fue renovado para una novena temporada que tendrá lugar en Las Vegas . Disponible desde el 24 de enero.

*Griselda (miniserie)

Griselda @netflixlat / Instagram

La actriz Sofía Vergara encontró un vehículo para lucirse como intérprete dramática en Griselda, una miniserie inspirada en la narcotraficante colombiana Griselda Blanco, quien, a fuerza de ambición, creó uno de los cárteles más rentables de la historia . La producción tiene como uno de los principales showrunners a Doug Miro, creador de la exitosa Narcos, también disponible en la plataforma, y como director a Andréz Baiz, quien también ofició de productor en esa misma serie.

“Lo primero que hicimos fue buscar responder varios interrogantes: ¿Cuáles son los sueños de Griselda? ¿En qué piensa por las noches? ¿Qué la impulsa?”, explicó Baiz sobre el trabajo que hicieron con Vergara, quien hace años que viene intentando desarrollar este proyecto del que es productora ejecutiva.

Griselda consta de seis episodios en los que Vergara es acompañada por los actores Alberto Guerra, Vanessa Ferlito, Christian Tappan, y por la cantante Karol G, quien interpreta a Carla, gran amiga y confidente de la denominada “madrina del narcotráfico”. “Lo que quería mostrar de Griselda era cómo podía ser muchas cosas al mismo tiempo: una traficante, una madre, una esposa y un monstruo” , declaró Vergara en diálogo con Vogue México sobre uno de los roles más desafiantes de su carrera. Disponible desde el 25 de enero.

