Netflix: los estrenos de series en julio, de la despedida de Henry Cavill de The Witcher al regreso de las amigas de Dulces magnolias

La plataforma estrena nuevas historias de diversos géneros para maratonear este mes; además llega el cierre de un querido personaje

escuchar

Una historia de venganza basada en un exitoso manga; los problemas con los que deberá lidiar Anita cuando, de un momento a otro, regrese a sus 15 años con la mentalidad de una mujer de 30; la historia real de una comediante trasladada a una adictiva serie... Este mes, Netflix vuelve a sorprender con una variada oferta de producciones.

Estas son las principales series que llegan en julio a la plataforma.

*De vuelta a los 15 (segunda temporada)

De vuelta a los 15 Netflix

La segunda temporada de la ficción brasileña -cuya primera entrega desembarcó en Netflix en enero del año pasado- creada por Bruna Vieira está de regreso con el querido personaje de Anita Rocha al frente de la narrativa coming of age, pero con un giro que propulsa la acción. Recordemos que De vuelta a los 15 seguía el derrotero de esa mujer de 30 años que, de un momento a otro, es transportada a cuando tan solo tenía 15. Lejos de deprimirse ante el panorama, utiliza la posibilidad de viajar al pasado para modificar todo aquello que salió mal, según su perspectiva y sus recuerdos sesgados. Sin embargo, al tratarse de una comedia de enredos, es evidente que el camino de Anita no será tan lineal sino bastante sinuoso.

De acuerdo a lo que adelantó Netflix sobre la segunda temporada, “los futuros de Anita y del personaje de Joel (Antônio Carrara) se entrelazan por accidente, y necesitarán de un elaborado plan para volver a encaminar las cosas”. La producción de Vieira cuenta con un elenco juvenil arrollador, con la popular Maisa Silva a la cabeza, la talentosa conductora, intérprete, cantante y actriz de doblaje brasileña que, a sus 21 años, tiene un largo camino recorrido. En De vuelta a los 15 encontró, sin dudas, el vehículo ideal para mostrar su ductilidad y carisma. Disponible desde el 5 de julio.

*El abogado de Lincoln (temporada 2, parte I)

El abogado de Lincoln Netflix

Los dramas legales son la debilidad del prolífico showrunner David E. Kelley , como vimos en grandes series como Ally McBeal, The Practice y Boston Legal , más allá de que en otras de sus creaciones siempre incluye escenas que tienen a la justicia como protagonista (Big Little Lies, por mencionar un ejemplo). En el caso de El abogado de Lincoln, cuya primera temporada se estrenó en mayo de 2022, Kelley encontró en Ted Humphrey a su coequiper ideal para la adaptación de la novela de Michael Connelly, The Brass Verdict. El actor mexicano Manuel García-Rulfo interpreta a Mickey Haller, ese abogado criminal cuyo sello distintivo es su Lincoln, vehículo en el que se mueve entre caso y caso. Por otro lado, lidia con una adicción mientras trabaja incesantemente -y con cierto idealismo- en el micromundo legal de Los Ángeles.

En esta segunda parte, la plataforma de streaming reveló la premisa de la misma: “Con más casos que nunca, Mickey se ve involucrado con una mujer que pronto se convertirá en su cliente cuando la acusan de asesinato”. Cabe recordar que los primeros seis episodios llegarán el 6 de julio a la plataforma, mientras que la tanda restante se estrenará unas semanas más tarde: el 3 de agosto. El elenco que acompaña al magnético protagonista está integrado por Neve Campbell , Becki Newton, Ntare Guma Mbaho Mwine, Yaya DaCosta, Angélica María, y en esta ocasión veremos la incorporación de la actriz de Spin City, Lana Parrilla, quien interpreta a Lisa Trammell, la exitosa chef acusada de homicidio. Disponible desde el 6 de julio.

*Cenizas del pasado (primera temporada)

Cenizas del pasado Netflix

Muy lejos del tono de las producciones previamente mencionadas, Netflix suma otra producción asiática a sus filas. En esta oportunidad, se trata de la historia de una venganza, Cenizas del pasado, cuyo punto de partida es la dolorosa pérdida que sufre la protagonista, Anzu (Mei Nagano). La joven padece un gran trauma cuando ve cómo un incendio arruina a su familia y, una década más tarde, decide hacerse pasar por una ama de llaves llamada Mitarai, con el objetivo de limpiar el nombre de su madre, a quien culpan del incendio y quien, a raíz de ello, nunca pudo recuperarse de una enfermedad. Por lo tanto, la decidida joven, para defender a su familia que se desmoronó por el episodio, se infiltra en la casa de la mujer que se casó con su padre al poco tiempo del hecho bisagra.

Cenizas del pasado está basada en el manga de Moyashi Fujisawa, Burn the House Down y, junto a Nagano, veremos a Asuka Kudo, Taishi Nakagawa, Yuri Tsunematsu, y Kie Kitano, entre otros intérpretes de la serie dirigida por Yūichirō Hirakawa y escrita por Arisa Kaneko. Disponible desde el 13 de julio.

*La supervivencia de una chica con curvas (primera temporada)

La supervivencia de una chica con curvas Netflix

La excelente comediante Michelle Buteau finalmente encontró un protagónico a su medida tras lucirse en series como Broad City y Muñeca rusa, y en comedias románticas como Alguien extraordinario, Cásate conmigo, Happiest Season y Sueños de Marte. En La supervivencia de una chica con curvas, Buteau interpreta a la estilista Mavis Beaumont, quien está pasando por una etapa de duelo luego de una separación. “Tras una ruptura, Mavis aprovecha para empezar de nuevo en la vida y en el amor, y buscar la felicidad en sus propios términos”, adelantó Netflix sobre la serie de ocho episodios que llega este mes a la plataforma.

La ficción fue creada por Danielle Sanchez-Witzel, quien se basó en los ensayos de Buteau, la única actriz posible para comandar su propia historia. “Ha sido increíble encontrar un lugar en Netflix para la serie”, dijo la intérprete, quien además oficia de productora ejecutiva. “Estoy emocionada por continuar mi relación con ellos y no puedo esperar a compartirles lo que hemos estado preparando”, adelantó la actriz sobre la serie inspirada en su vida que tiene en su elenco a Tone Bell, Tasha Smith, y Christine Horn. Disponible desde el 13 de julio.

*Dulces magnolias (tercera temporada)

Dulces magnolias Netflix - Sweet_Magnolias_n_S3_E10_00_12_01_09R_Crop

El exitoso drama romántico de elenco coral desarrollado por Sheryl J. Anderson (con las populares novelas de Sherryl Woods como material de base) está de vuelta con su tercera parte , que nuevamente pondrá el foco no solo en las vidas de Maddie (JoAnna Garcia Swisher), Dana Sue (Brooke Elliott) y Helen (Heather Headley) por separado sino también en la inquebrantable amistad que las une, a pesar de que los conflictos nunca tardan en suscitarse. De hecho, el encanto de la serie reside precisamente en la unión de esas amigas incondicionales. “Tras la pelea en Sullivan’s, las Magnolias se enfrentan a nuevas dificultades mientras el dolor y el drama familiar ponen a prueba sus relaciones”, contó la plataforma de streaming sobre el puntapié de este regreso con 10 flamantes episodios.

Joanna Garcia Swisher, protagonista de Dulces magnolias

“Lo que me gusta de la serie es que la audiencia se puede llevar siempre algo que la reconforte, ya sea por cómo aborda los vínculos familiares y las amistades, como por el modo en que se enfocan las relaciones a prueba de balas”, declaró a la publicación The List JoAnna Garcia Swisher, quien interpreta a Maddie Townsend, a quien primero conocemos navegando el desamor. “Además, no solo mostramos las cosas lindas o positivas, hay también una decisión de registrar los momentos menos agradables de la vida y cómo los personajes luchan para salir adelante. Es una ficción cercana a la realidad con la que todos pueden identificarse”, sumó su actriz protagónica, una de las integrantes de las “Sweet Magnolias”, el grupo que da nombre a la serie. Disponible desde el 20 de julio.

*The Witcher (temporada 3, volumen II)

The Witcher

Para muchos fanáticos de The Witcher, llegó el momento menos deseado: despedir a Henry Cavill, quien en la cuarta temporada será reemplazado por Liam Hemsworth . Por lo tanto, podrán disfrutarlo en esta segunda entrega de la tercera temporada con tres capítulos -el 29 de junio se pudieron ver los cinco episodios previos que crearon un interesante in crescendo de cara al desenlace- que llegarán este mes a la plataforma. “El destino los reunió, pero fuerzas oscuras intentan separarlos. Mientras Geralt y Yennefer protegen a Ciri, una guerra amenaza al Continente”, reveló Netflix sobre el relato que tendrá su cierre antes del “renacimiento” de la serie creada por Lauren Schmidt Hissrich con la obra del autor polaco Andrzej Sapkowski como punto de partida.

El atractivo personaje del guerrero Geralt de Rivia que interpretó Cavill con solvencia fue también muy querido por su intérprete, como él lo explicó en diálogo con LA NACION: “Disfruté mucho trabajar todas las escenas en las que podía profundizar más en la personalidad de Geralt. Hay momentos en los que se puede apreciar su naturaleza, su intelecto, su sabiduría . También compartí muchas buenas escenas con Freya, en la que se muestra la relación entre ambos, cuál es su dinámica, y cómo una persona que había sufrido tanto, intenta establecer un lazo con alguien que básicamente le es un extraño”, expresó el actor que le dice adiós a ese hombre de gran complejidad. Disponible desde el 27 de julio.

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project