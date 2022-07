The Girl from Plainville: la historia de la joven que llevó a su novio a la muerte con un mensaje de texto

En uno de sus peores momentos personales, en el año 2012, dos adolescentes se conocen por intermedio de sus familiares en unas vacaciones en Florida. Michelle Carter y Conrad Roy compartían salidas en esas jornadas donde no corría el tiempo, ya sea paseando en bicicleta o yendo a tomar un helado. Luego, cada uno regresó a su lugar natal. Conrad, a Mattapoisett, Massachusetts; y Michelle, a Plainville, Connecticut. La distancia geográfica no era vasta, y aún así ambos decidieron continuar su relación a través de mensajes de texto y un puñado de encuentros cara a cara. La virtualidad les brindaba una comodidad para poder explayarse sobre todo aquello que los atormentaba. Tanto Michelle como Conrad lidiaban con enfermedades de salud mental y el joven había intentado quitarse la vida en más de una ocasión.

Su primer encuentro con Michelle lo hizo sentir un poco menos solo, pero la simbiosis que gestaron terminó siendo contraproducente, sobre todo para Conrad, quien batallaba contra la ansiedad y la depresión. Además el joven había sufrido por años abuso verbal por parte de su abuelo y agresiones físicas por parte de su papá. El divorcio de sus padres también contribuyó a un estado de desolación sobre el que se explayaba con Michelle con su celular como herramienta para acortar el muro que se habían autoimpuesto.

La joven no solo comprendía exactamente lo que estaba atravesando su novio, sino que le aconsejaba qué medicamentos tomar y cómo alivianar su cuadro depresivo. Esa insana codependencia y esa insistencia de Conrad en hablar sobre métodos de suicidio llevaron a su pareja a un lugar de oscuridad del que no pudo salir.

Michelle Carter y Conrad Roy intercambiaron más de 60.000 mensajes de texto, fotos y videos durante el transcurso de su relación. En febrero de 2015, siete meses después de que Roy se suicidara, Michelle fue acusada de homicidio involuntario. El contenido de los teléfonos celulares de ambos jóvenes se presentó como prueba durante el juicio. Gentileza HBO

El domingo 13 de julio de 2014, el cuerpo de Conrad fue hallado en su camioneta en un estacionamiento en la ciudad de Fairhaven y se determinó rápidamente que se había suicidado por asfixia con monóxido de carbono. Sin embargo, uno de los oficiales a cargo notó que el adolescente tenía su celular en el bolsillo y lo extrajo, motivado por una corazonada que cambiaría el rumbo de la investigación.

Te amo, te odio, dame más

La verdadera Michelle Carter, personificada por Elle Fanning en la serie

En la flamante miniserie de StarzPlay, The Girl from Plainville, creada por Patrick Macmanus y Liz Hannah (guionista de la película The Post: Los oscuros secretos del Pentágono , y de las series Mindhunter y The Dropout ), disponible a partir de hoy en la plataforma de streaming, se ficcionaliza lo mostrado en el documental de Erin Lee Carr, I Love You, Now Die ( HBO Max ).

La bioserie true crime focaliza en el vínculo tóxico de esos jóvenes (interpretados por Elle Fanning y Colton Ryan), y en cómo fue que se inició la investigación sobre la muerte de Conrad que fue virando paulatinamente hacia un homicidio involuntario ¿Su perpetradora? Michelle Carter. En el celular de su novio se encontraron numerosos mensajes de texto mediante los cuales lo incitaba a suicidarse.

Michelle Carter en pleno juicio Boston Globe - Boston Globe

El día en que Conrad decide atentar contra sí mismo, su pareja le había escrito: “Seguís insistiendo y decís que lo harás pero nunca lo hacés. Siempre será así si no tomás medidas”. La joven se mostraba enojada por la reticencia de Conrad a cumplir con la promesa de quitarse la vida, y fue quien le sugirió cómo hacerlo. “El monóxido de carbono es la mejor opción”, le escribió Michelle. “Será mejor que no me estés mintiendo y diciendo que vas a hacer esto y que luego te atrapen a propósito”, agregó en otro texto.

Si bien la joven estaba a una hora de distancia del fallecido, los detectives armaron un caso en su contra que se volvió más sólido cuando encontraron otro mensaje de texto revelador que Carter le había mandado a una amiga, y que confirmaba que la joven había llamado por teléfono a Conrad minutos antes de su muerte: “Podría haberlo detenido. Estábamos hablando por teléfono y salió de la camioneta porque estaba funcionando y se asustó y le dije que volviera a subirse. Pude haberlo detenido pero no lo hice. Todo lo que tenía que decir era ‘Te amo’”.

Michelle Carter cumplió quince meses de condena por el homicidio involuntario de su novio, Conrad Roy

En febrero de 2015, Michelle fue acusada de homicidio involuntario, y el juicio comenzó dos años más tarde, cuando Carter fue declarada culpable y sentenciada a dos años y medio de prisión, aunque el juez dictaminó que debía pasar 15 meses tras las rejas de manera obligatoria. El 23 de enero de 2020 fue liberada.

El caso despertó una ineludible atención mediática en los Estados Unidos, y suscitó un debate moral que la miniserie de StarzPlay seguramente reavive ¿Hasta qué punto fue culpable Carter si no estaba en el lugar de los hechos? ¿Se la puede condenar por un mensaje de texto cuando fue Conrad quien se quitó la vida? ¿Cuán influenciable se encontraba ese joven de 18 años al momento de recibir esos mensajes y el llamado de su novia?

Los interrogantes surgen indefectiblemente, así como también conversaciones sobre la salud mental y el rol que cumplen (por presencia u omisión) los familiares de quienes sufren enfermedades y/o trastornos, otra arista que la ficción aborda a través del personaje de Lynn Roy, madre de Conrad, interpretada por Chloë Sevigny.

Glee, Bajo la misma estrella y Romeo y Julieta

Elle Fanning en The Girl from Plainville Starzplay

La miniserie de Hannah y Macmanus retrata con un approach inquietante la obsesión de Carter con Glee, la serie de Ryan Murphy y Brad Falchuk de la que era fanática al punto tal de memorizar todos los intercambios entre Rachel Berry (Lea Michele) y Finn Hudson (Cory Monteith) para luego decírselos a Conrad. Tras la muerte de su novio, Carter recreó la secuencia del triste capítulo en el que muere Finn (espejo de lo que había sucedido con Monteith), y repitió frases de Rachel para generar empatía en una secuela secundaria en la que pasó a ser una víctima y a cosechar una anhelada popularidad.

Por otro lado, el libro de John Green, Bajo la misma estrella, también era objeto de fascinación de esa adolescente que prefería vivir en cualquier mundo menos en el que verdaderamente estaba. Todo lo que sirviera para eludir su realidad era consumido con voracidad. Cuando conoció a Conrad, empezó a creer que el vínculo que los unía era idéntico al de Hazel Grace Lancaster y Augustus Waters, los personajes de la novela de Green. Conrad, por su parte, le escribió un mensaje de texto en el que decía que ellos serían “como Romeo y Julieta”, como si también estuviese queriendo concebir un universo que no era el real. No resulta casual que ambos hayan desarrollado su relación desde la virtualidad cuando estaban a tan solo una hora de distancia.

The Girl from Plainville se puede ver por STARZPLAY Starzplay

“Me acuerdo que en ese momento le presenté mucha atención al caso porque era gente de mi edad”, le contó Fanning a la revista Elle. “Es una historia moderna que solo puede suceder en la actualidad, porque todo pasa por los celulares. Me pude identificar con ese sentimiento de falsa realidad que a veces nos creamos y la satisfacción instantánea que eso nos provee. En la secundaria, esperar la respuesta a un mensaje era importante, el mundo pasaba por ese teléfono, por lo cual entiendo cómo la línea entre realidad y fantasía se puede desdibujar, y eso es lo que mostramos en la serie”, sumó la actriz, quien brinda otra actuación televisiva brillante junto a la de The Great .

Con ocho episodios dirigidos por Lisa Cholodenko, Liz Hannah, y Zetna Fuentes, entre otras realizadoras, The Girl from Plainville se sumerge en el universo de la pareja con secuencias oníricas que reflejan de manera cohesiva cómo era ese noviazgo entre Carter y Roy. Uno que no se concibió a base de recuerdos genuinos sino de situaciones que se imaginaban para nunca concretarse. Con excepción de la muerte de Conrad, todo un golpe a la realidad.