El termómetro de la TV: el poco feliz mensaje de Alex Caniggia, la debacle de Pablo Echarri y la nueva tele millonaria

Un resumen de lo mejor y lo peor que nos dejó la televisión abierta la última semana

Guillermo Courau PARA LA NACION

Esta semana, el descenso de la temperatura invitó a aumentar las horas de vuelo televisivas en pos de sacar provecho a un ambiente climatizado, pero a juzgar por las propuestas no parece haber sido tan buena idea. En Polémica en el bar, Alex Caniggia terminó de enterrar su imagen de “chico bueno” para volver a sus peores épocas y protagonizar otro momento olvidable. Pablo Echarri pasó por Flor de Equipo y se sometió a una entrevista que no lo dejó muy bien parado. La buena noticia llegó de la mano de los nuevos premios millonarios de la televisión, gracias a Pasapalabra y Los 8 escalones del millón. Aunque siempre conviene leer primero la letra chica.

Bar y circo

Alex Caniggia hizo de las suyas en Polémica en el bar Captura de pantalla

No quedó claro si fue debut y despedida o cada tanto va a pasar de visita por la mesa de Polémica en el bar. Pero sea una cosa o la otra, la presencia de Alex Caniggia en el programa fue el episodio más olvidable de esta semana televisiva.

Sin la contención de Telefe -que en MasterChef Celebrity trabajó prolijamente su imagen en mesa de edición hasta el recordado “si te he visto no me acuerdo”- el mellizo Caniggia volvió a representar, al decir de Chiche Gelblung, “lo peor de la cultura popular”.

A su limitado abanico de recursos, y su exceso de mohines cada vez más cercanos a una publicidad de adhesivos dentales, se sumó un peligroso mensaje antivacunas. “No me voy a vacunar, porque para mí tienen soda o algo”, dijo con su habitual impunidad mientras Gladys “La Bomba Tucumana” lo festejaba (“Lo amo; es antivacuna, no la necesita”) y Mariano Iúdica intentaba salir de ahí lo más rápido posible. Fue Gelblung quien nuevamente lo puso en vereda: “Hay que cuidarse con eso, es un mal mensaje”. Y sí, otro más de los tantos que Alex dice sin pensar mientras su cohorte de admiradores lo sigue, muy probablemente, sin prestarle demasiada atención.

Galanes eran los de antes

Pablo Echarri se pasó de rosca contando intimidades Captura de pantalla

Pablo Echarri se sometió a esa reversión de “verdad consecuencia con comida” que hacen en Flor de equipo. El actor galán o el galán actor (tache lo que no corresponda) hizo todo lo que no hay que hacer según “el manual del sex symbol televisivo”. Primero reconoció que le decían “calefón”, un apodo poco feliz relacionado a un ímpetu adolescente por agarrarse a trompadas. Después se bajó el precio frente a otros actores que jugaron escenas hot con su esposa Nancy Dupláa, y finalmente terminó explicando con innecesaria representación gestual, el ocaso de su imagen de “recio” frente a los imprescindibles estudios médicos post 50.

Es cierto que Florencia Peña tiene habilidad suficiente para entrar y salir de terrenos pantanosos todo el tiempo, y más cuando se trata de una charla entre amigos, pero de todos modos la entrevista llamó la atención. Y no de la mejor manera.

[#FlorDeEquipo] ¿Quién fue el galán, que trabajó con Nancy, que más le molestó a Pablo Echarri? 😮 pic.twitter.com/2ZHitybDa2 — telefe (@telefe) July 27, 2021

Mi primer millón

¡Marche un millón para este participante! Captura de pantalla

Aunque la televisión llora miseria a la hora de crear y sostener formatos que se asemejan cada vez más a una kermesse de barrio que a la época dorada de los programas de concursos, de pronto aparecieron en la pantalla chica los premios millonarios. El flamante reboot de Los 8 escalones por eltrece ofrece un millón de pesos diarios a aquel que sepa de todo un poco (aunque no sea mucho). Guido Kaczka comanda este programa que, a falta de figuras participantes o un formato dinámico, se apoya en la generosa recompensa.

En la vereda de enfrente que es Telefe, Brian Parkinson tuvo asistencia perfecta a 53 programas seguidos de Pasapalabra para poder acreditar en su cuenta bancaria 1.760.000 pesos.

Es evidente que ambos programas marcan una tendencia, pero habrá que ver si otros concursos de pantalla chica pueden seguir su estela. Porque por más tentador que sea acceder a nuestros cinco minutos de fama cuesta pensar en salir, hacerse un hisopado y sacarse los ojos con otros tantos por el triunfo, si la recompensa es un electrodoméstico o una mopa. Y más con este frío.