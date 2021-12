El termómetro de la TV: Mauro Szeta a puro baile, Reina Reech y el mito de una relación prohibida, y la curiosa costumbre de Leo Sbaraglia

La última semana del año trajo una serie de sorpresas en la programación habitual, casi regalos tardíos de Papá Noel que ayudaron a sobrellevar el calor con una sonrisa. Rompiendo el mito de que a los actores prestigiosos no les gustan los programas de espectáculos, Leo Sbaraglia fue parte de la última semana de Los ángeles de la mañana por eltrece. El actor habló de su carrera, de su familia y también reveló algunas obsesiones, “hijas” de la pandemia. En Cortá por Lozano, Mauro Szeta se entregó de lleno al show, dejando su estilo acartonado y a pura morisqueta. Mientras que Luis Novaresio tuvo a Reina Reech en Debo decir, y logró que finalmente la bailarina diera detalles sobre el mito que dice que su hija Juana sería fruto de una relación prohibida con Ricardo Darín.

La doble circulación

Leonardo Sbaraglia, a las corridas

El prejuicio de los actores prestigiosos para con los programas de espectáculos es más viejo que la TV en blanco y negro, pero en realidad ¿es un prejuicio? A lo mejor no, porque muchas jóvenes figuras con más bótox que talento abominan este tipo de ciclos; si hasta se jactan de no tener televisión como si eso fuera un mérito en sí mismo. En la vereda de enfrente de este grupo cool está Leo Sbaraglia, al que le sobran medallas, talento y humildad como para sentarse en el estudio de Los ángeles de la mañana y protagonizar un homenaje, con alguna que otra pregunta y el entusiasmo generalizado del panel, que lo mimó como a nadie. De sus inseguridades en Clave de sol a su proyección internacional, de la relación con su mamá al amor por su hija, Sbaraglia habló mucho (como para no quedar tan a merced de las preguntas de las angelitas), se divirtió y reconoció estar “nervioso”. Pero lo mejor fue cuando contó cómo se la pasó corriendo por el departamento para calmar la ansiedad por la pandemia. “Lo que pasa es que decían que si hacías ejercicio te subían las defensas. Yo tengo un departamento no tan grande, pero con doble circulación”. Increíble.

De Comodoro Py a un show de stand up

Mauro Szeta, revelación

Voz autorizada del periodismo policial, a Mauro Szeta el calor le pega fuerte. Fue eso o que el jolgorio promovido por Verónica Lozano en su programa de Telefe es más contagioso que las variantes delta y ómicron juntas. Sea como sea, lo cierto que el periodista capaz de contar imperturbable una situación angustiante se ha convertido en un personaje impredecible, capaz de bailar, cantar o gritar en medio de un informe, y hacerlo con una energía envidiable. También en los últimos días estuvo dando detalles sobre su dieta saludable y su régimen ejercicio físico con espíritu standapero. Una verdadera revelación, muy funcional para el horario y para las historias de Instagram. Del viejo Mauro solamente quedaron el traje y la corbata. Habrá que ver por cuánto tiempo más.

Tengo los ojos de Darín

Reina Reech y el rumor más incómodo

Entre los muchos méritos de Luis Novaresio como entrevistador está el de saber cómo entrar en temas complejos de manera rigurosa y a la vez empática. Lo hace muy bien en la política, pero aún mejor hablando de espectáculos. Con Reina Reech de invitada en el último programa del año de Debo decir, el periodista apuntó certero a un histórico mito: el que asegura que su hija Juana no es hija de Nicolás Repetto sino de Ricardo Darín. “No es fácil bancarse eso -contestó ella muy en serio-, porque me creo tan íntegra que jamás podría mentir en una cosa así, sobre todo a ella. En su momento le propuse a Nico y a Juana que se hicieran el ADN. Ninguno quiso, porque no tienen dudas. Ricardo se toma todo en joda, pero a mí me parece perverso. Una historia horrible. Pero mi hija sabe que yo jamás le mentiría”. Aunque la charla era distendida fue una situación tensa que sirvió como explicación sobre un tema del que se habló mucho, pero siempre en voz baja.