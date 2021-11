Susana, la incondicional; Fabián Mazzei íntimo y Damián Betular, listo para un show de humor

Cuántas emociones en una misma semana. Patricio Giménez en P.H. (Podemos hablar) dejó en Punta del Este su cara de Guasón y, dentro de sus posibilidades, explicó que si bien su hermana Susana es tan incondicional como él para ella no le debe nada a nadie, solo una raqueta a Ricardo Darín. En Debo Decir, Luis Novaresio construyó un hermoso y emotivo momento en torno a Fabián Mazzei, que emocionó de uno y otro lado de la pantalla. Mientras la final de Bake Off Argentina y el inicio de MasterChef Celebrity 3 reafirmaron a Damián Betular como único en su tipo, digno de salir por los barrios con espectáculo propio de humor. Se acerca fin de año, la televisión lo sabe, y por eso se relaja.

El hermano de...

Patricio Giménez contó cómo lo ayudó su hermana, en los momentos más difíciles de su vida

Qué complicado es cuando uno termina dependiendo de otra persona para preservar su existencia mediática. La “hija de Tinelli”, el “marido de Pampita”, el “fan de Wanda”, y por supuesto: “el hermano de Susana”. En otra oportunidad para demostrar que tiene vida propia, Patricio Giménez aprovechó su visita a P.H. (Podemos hablar) para reafirmar que todo lo que se ganó fue por mérito propio, sea en lo personal como en lo profesional. Siempre, por supuesto, destacando lo que es Susana en su vida: “La amo, es un sol. Ha estado en los momentos más difíciles cuando yo sentía que no daba más. Mi vieja había tenido un problema de salud muy importante y no quería vivir más, papá había muerto y mi red fue Susana. Lo peor es el prejuicio de que mi vida debe ser fácil. En los momentos más importantes, cuando yo decía ‘No puedo con esto’, ella me apareció como una red”.

Más creíble que cuando se disfraza de Guasón y más sensible que cuando canta, Pato le tapó la boca a todos. Sobre el final pareció que borraba con el codo lo escrito cuando aseguró: “Mi primera raqueta de tenis me la regaló Ricardo Darín”, aunque enseguida aclaró que tenía nueve años, por las dudas....

Directo al corazón

Fabián Mazzei emocionó al hablar de Araceli González y sus hijos

En el titánico esfuerzo de hacer un programa de entrevistas que no se parezca a ningún otro programa del género, Debo decir se preocupa por dedicarle a cada invitado un momento especial, diferente, que esté directamente relacionado a su esencia. El protagonizado por Fabián Mazzei esta semana fue un ejemplo de cómo trabajar (bien) sobre lo ya inventado. El compilado de imágenes se centró en su personalidad, en su relación de pareja con Araceli González y en la construcción que el actor hizo de una familia junto a los hijos de ella.

Sencillo en el mejor de los sentidos, sensible y contundente, el informe emocionó y dio pie para que Mazzei completara en vivo la historia mostrada: “Flor (Torrente) es una divina y aunque mi amor es Araceli, la relación con Toto es lo mejor que me pasó en estos últimos años. Mi rol está muy claro, con Toto soy amigo, hermano, él despertó el nene que tengo adentro y que pensé que no iba a salir más. Lo que me gustaba a mí traté de transmitírselo a él. Es muy importante en mi vida. Mi rol es estar al lado de él y apoyarlo, soy familia e incondicional”. Un momento directo al corazón, de esos que le hacen tan bien a la televisión.

Stand Up Chef

Damián Betular sigue divirtiendo en pantalla... ¡atentos productores teatrales!

Uno que lo recuerda en sus primeras incursiones televisivas como invitado en algún programa especializado, todavía no puede creer lo que devuelve la pantalla. Damián Betular se ha liberado de toda atadura y construido un personaje que siempre va un paso más allá. El revoleo de ojos, las caras a la cámara (en complicidad con el director de MasterChef Celebrity, también artífice del paso de comedia, hoy convertido en cientos de memes), las corridas, el exagerado nerviosismo, todos elementos que en conjunto ofrecen un nuevo tipo de jurado, mucho más divertido y delirante. En ese camino, el chef decidió ir un paso más allá y apelar al chiste verbal. “No se me hace la ganache”, gritaba desesperado un participante en la final de Bake Off, mientras Damián como único consuelo le decía : “Mirá que así no ‘ganash’”.

Lo mismo al inicio de MasterChef Celebrity 3 cuando durante una entrevista le dedicó chistes de igual tenor a sus compañeros del jurado y a los participantes. Atención productores teatrales, que en la temporada estival podría salir show en vivo: humor y cocina autóctona. No sería ni el primero ni el último, pero sí el mejor.