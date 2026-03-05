Noticias de Texas hoy, en vivo: Hinojosa desafía a Abbott con un mensaje en español y reportes del jueves 5 de marzo

Este martes 3 de marzo, Gina Hinojosa se consagró ganadora de las primarias demócratas en Texas y se convirtió en la rival de Greg Abbott en la carrera por la gobernación del estado. Con los comicios generales previstos para el 3 de noviembre, la representante se mostró convencida de derrotar al republicano, quien busca la reelección para su cuarto mandato.

En diálogo con Carlos Eduardo Espina, Hinojosa aseveró en español: “Vamos a hacerlo. Ya nadie lo quiere (a Abbott)”.