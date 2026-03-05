Noticias de Texas hoy, en vivo: Hinojosa desafía a Abbott con un mensaje en español y reportes del jueves 5 de marzo
Información al momento y cobertura en tiempo real en el Estado de la Estrella Solitaria: leyes, clima, cómo quedaron las primarias y todo lo que hay que saber
En español: Gina Hinojosa aseguró que derrotará a Greg Abbott en las elecciones de Texas
Este martes 3 de marzo, Gina Hinojosa se consagró ganadora de las primarias demócratas en Texas y se convirtió en la rival de Greg Abbott en la carrera por la gobernación del estado. Con los comicios generales previstos para el 3 de noviembre, la representante se mostró convencida de derrotar al republicano, quien busca la reelección para su cuarto mandato.
En diálogo con Carlos Eduardo Espina, Hinojosa aseveró en español: “Vamos a hacerlo. Ya nadie lo quiere (a Abbott)”.
Volantazo: Tony Gonzales asume su romance con una exasesora fallecida y relanza su campaña
Tony Gonzales se enfrenta a una segunda vuelta con Brandon Herrera en las elecciones primarias republicanas en Texas, luego de que este 3 de marzo obtuvieran el 44% y el 41% de los apoyos, respectivamente. El candidato a la reelección para representar al Distrito 23 en el Congreso estatal reconoció que tuvo un romance con una exasesora que se quitó la vida a los 35 años.
El republicano fue señalado por el vínculo con Regina Ann Santos Avilés, pero aseveró que no renunciará. “Cometí un error, tuve un lapsus de juicio y hubo una falta de fe. Asumo toda la responsabilidad por esas acciones”, señaló en diálogo con Joe Pagliarulo este miércoles, según declaraciones consignadas por Newsweek.
Pronóstico de Texas: cómo estará el clima este jueves 5 de marzo
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipó 20% de probabilidad de lluvia para este jueves 5 de marzo en Texas, principalmente en la región de Austin y San Antonio, antes de las 15 hs (CT). El cielo está nublado, pero saldrá el sol, con temperaturas máximas de 84ºF (29ºC).
Por la noche, se anticipan lluvias después de las 3 hs (CT), con una nubosidad creciente. Los termómetros llegarán a mínimas de 68ºF (20ºC).
Noticias en vivo de Texas
Seguí leyendo
En California. Vigilancia extrema a vehículos de migrantes: encuentran cámaras escondidas en tráilers de las carreteras
En Texas. Quiénes ganaron las primarias este martes 3 de marzo
Buenas noticias para migrantes en Nueva York. Cómo sumar los 6 puntos para obtener la licencia de conducir en marzo 2026
- 1
La Anmat prohibió el uso de dos modelos de lentes de contacto y una solución multipropósito
- 2
Los pasadizos secretos detrás del recambio en Justicia
- 3
Ecuador cortó relaciones con Cuba y le dio 48 horas a los diplomáticos para que abandonen el país
- 4
Israel amenaza al posible sucesor de Khamenei en medio de la ofensiva contra Irán