Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
El Gobierno evalúa que el Ministerio de Salud controle directamente a la Agencia Nacional de Discapacidad
El Gobierno analiza cambios administrativos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que impliquen que el Ministerio de Salud controle sus licitaciones, con lo que perdería su autarquía financiera.
El organismo dejaría de ser descentralizado y, mediante cambios administrativos, quedaría directamente bajo la órbita de la cartera a cargo de Mario Lugones.
Fentanilo contaminado: el oficialismo busca trabar la creación de una comisión investigadora en Diputados
Salvo el oficialismo, todos los bloques de la Cámara de Diputados –incluido Pro, el principal socio del Gobierno- coincidieron esta tarde en avanzar en la creación de una comisión investigadora del caso del fentanilo adulterado, una tragedia que ya cobró 96 vidas. En soledad, los libertarios buscan trabar esta comisión ante el riesgo de dejar expuesto al ministro de Salud, Mario Lugones, máxima autoridad en el control de los medicamentos en el país.
Las posturas de unos y de otros quedaron en evidencia esta tarde en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento que preside Silvia Lospennato (Pro). Ni bien comenzó la reunión, la diputada de Pro anunció que, por decisión del presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, será la Comisión de Asuntos Constitucionales y no la suya –Peticiones- la encargada de dictaminar sobre el asunto. Fue una decisión de último momento y que apunta a que sea el libertario Nicolás Mayoraz y no Lospennato –de quien el oficialismo desconfía- el que lleve las riendas.
Axel Kicillof reaccionó ante la denuncia de fraude electoral lanzada por Javier Milei
LA PLATA.− El gobernador Axel Kicillof desestimó hoy la advertencia del presidente Javier Milei sobre un eventual fraude en los comicios del 7 de septiembre.
“Si [la boleta sábana] fuera un instrumento de fraude, él no sería Presidente”, dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, responsable político del operativo para los comicios desdoblados en este territorio.
