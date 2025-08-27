Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Salvo el oficialismo, todos los bloques de la Cámara de Diputados –incluido Pro, el principal socio del Gobierno- coincidieron esta tarde en avanzar en la creación de una comisión investigadora del caso del fentanilo adulterado, una tragedia que ya cobró 96 vidas. En soledad, los libertarios buscan trabar esta comisión ante el riesgo de dejar expuesto al ministro de Salud, Mario Lugones, máxima autoridad en el control de los medicamentos en el país.

Las posturas de unos y de otros quedaron en evidencia esta tarde en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento que preside Silvia Lospennato (Pro). Ni bien comenzó la reunión, la diputada de Pro anunció que, por decisión del presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, será la Comisión de Asuntos Constitucionales y no la suya –Peticiones- la encargada de dictaminar sobre el asunto. Fue una decisión de último momento y que apunta a que sea el libertario Nicolás Mayoraz y no Lospennato –de quien el oficialismo desconfía- el que lleve las riendas.