Secretos de los elefantes: Paula Kahumbu, la conservacionista keniata que dedica su vida al cuidado de una especie clave

La ecologista habló con LA NACION acerca de su trabajo con elefantes en su país natal, Kenia, así como en el resto de África y el sur de Asia, ahora convertido en un documental de James Cameron que puede verse en Disney+

Los elefantes son los mamíferos terrestres más grandes del mundo. Habitan en África y en Asia y en las últimas décadas su población se ha visto seriamente amenazada por la caza furtiva, la urbanización y los cambios drásticos en su ecosistema, como la deforestación y modificaciones en los suelos. Paula Kahumbu es una de las conservacionistas más reconocidas en el continente africano. Su vocación por defender los elefantes y educar sobre ellos la convirtió en un ícono del ambientalismo internacional.

Kahumbu nació el 25 de junio de 1966 en la ciudad de Nairobi, Kenia. Creció en estrecho contacto con la naturaleza. “En Kenia hay mucha vida salvaje en todas partes, incluso en casa”, explicó a LA NACION la conservacionista. Motivada principalmente por sus padres y su familia, se interesó desde muy chica por la vida silvestre. “Ellos me animaron a ser curiosa y a explorar”, contó. Además, recordó que solía adentrarse sola en la naturaleza: algo inusual en su país, y más aún para una mujer en África.

La ecologista señaló la falta de educación como uno de los grandes problemas en Kenia. Cede Prudente (National Geographic para Disney)

La activista keniata es directora ejecutiva de Wildlife Direct: una organización benéfica que busca conectar a las personas con la naturaleza con el objetivo de protegerla y conservarla. También Kahumbu es bióloga por la Universidad de Bristol y se doctoró en ecología en la Universidad de Princeton.

“Trabajamos en la promoción para combatir los delitos contra la vida silvestre, principalmente con criminales que han estado traficando marfil o matando elefantes, tratando de detener su destrucción”, dijo sobre su trabajo desde la ONG.

Cifras que alertan

Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) quedan 415.000 elefantes africanos y entre 40.000 y 50.000 elefantes asiáticos en el mundo. Aunque el comercio internacional de marfil se prohibió en 1989, los mercados locales continuaron creciendo, permitiendo a los traficantes seguir lavando marfil de elefantes de África y estimulando la demanda de los consumidores.

Además, entre 2008 y 2018, al menos 20.000 elefantes africanos fueron sacrificados cada año para abastecer a los mercados de Asia. Mientras que China, Taiwán, Hong Kong y Singapur se vieron obligados a cerrar sus mercados legales de marfil durante la última década, todavía se permiten en Tailandia y Japón, según un reporte de WWF.

“Hands off of our Elephants” fue una campaña emblemática de Wildlife Direct con Margaret Kenyatta, la exprimera dama de Kenia lanzada en 2013. Su objetivo era combatir la caza indiscriminada de los gigantes mamíferos en el país y logró reducir en un 80% la matanza de elefantes.

El pasado 21 de abril se estrenó "Secretos de los elefantes", un documental de National Geographic del que participa Paula Kahumbu Gentileza National Geographic

Años después, su activismo por la defensa de los elefantes pasó a la televisión con Wildlife Warriors, una serie documental creada por Wildlife Direct. En palabras de la activista, la serie fue “creada por los africanos, sobre los africanos y para los africanos”. Se estrenó en la televisión keniata en 2019 y según la ONG dirigida por Kahumbu alcanzó al 51% de los habitantes y se llevó a 26 países de África y a todo el mundo.

Asimismo, Equipo Sayari, el programa de Kahumbu con National Geographic Wild busca que “los niños aprendan sobre la naturaleza para comprender los diferentes problemas”. Los elefantes son parte de la educación que reciben los niños en este proyecto. “Hicimos varios episodios sobre su comportamiento, conocimiento y cómo lidian con el conflicto que tienen con los humanos” comentó ella.

A lo largo de su carrera, Paula Kahumbu filmó varias producciones audiovisuales. Wim Vorster (National Geographic para Disney)

Más educación e inclusión

La coexistencia entre humanos y elefantes preocupa a Kahumbu. “Es realmente difícil para las personas vivir en el mismo paisaje con elefantes, porque pueden destruir tu casa, cultivos, o medios de subsistencia, o incluso matarte. Parte del trabajo que hacemos incluye ayudar a las personas afectadas por los elefantes”, expresó la conservacionista.

La ecologista señaló la falta de educación como uno de los grandes problemas en Kenia. “No había material educativo en las escuelas ni contenidos en la televisión”, y ahora, “por primera vez estamos adaptando nuestro contenido en idiomas locales del país, para que sea accesible a todos los niños”. Ella luchó por enseñar y mostrar a niños africanos las amenazas que enfrentan los elefantes. “Estamos trabajando con 10.000 niños en Kenia, y también en Tanzania y en Ruanda”, señaló la activista keniata.

Kahumbu nunca abandonó su intuición y pasión por la naturaleza y aclaró haber tenido mucha suerte gracias al apoyo de su familia y mentores, y eso mismo busca transmitir a otros. “Tengo la oportunidad de influenciar a los niños de mi propio país y a lo largo de toda la región”, afirmó.

La voz de Paula por los elefantes

Kahumbu es también protagonista de Secretos de los elefantes, un nuevo documental de National Geographic dirigido por James Cameron y narrado por Natalie Portman. La serie de cuatro episodios está disponible en Disney+ y allí cuenta no solo la vida que lleva esta especie en el continente africano y asiático, sino también los comportamientos y las similitudes que tienen con los humanos. Además, expone las amenazas y la situación crítica en la que se encuentran y los ecosistemas que habitan.

“Los elefantes siempre nos sorprenden. Los he visto haciendo cosas increíbles como responderles a personas de formas tales en las que te podes dar cuenta de que ellos están pensando: no son solo animales salvajes pasivos”, demostró la activista. “Los documentales que hacemos son, en parte, para dar luz sobre los héroes y heroínas de la conservación. Queremos que la gente sepa que podés ser un conservacionista, sin importar quién seas. Es extraño porque la mayoría de las personas piensa que un conservacionista debe ser alguien de Inglaterra o América o algún lugar así”, señaló Kahumbu.