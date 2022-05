Series de mayo: del regreso de Obi Wan Kenobi al debut en televisión de Renée Zellweger

Con la llegada de mayo, las plataformas streaming se preparan para estrenar varias series que vale la pena destacar. Por ese motivo, repasamos a continuación cuáles son los títulos a los que conviene estar atentos durante los próximos días.

Super Pumped: la batalla por Uber (miniserie)

Joseph Gordon- Levitt encarna en esta serie a Travis Kalanick, el hombre detrás de la creación de Uber. A lo largo de los ocho episodios que la integran, Super Pumped cuenta el vertiginoso ascenso de la conocida app de transporte y la ambiciosa mirada de Kalanick, que cruzó todo tipo de límites en su búsqueda para hacer de Uber una empresa millonaria . La avaricia de Travis, su obsesión por posicionar la marca y un ambiente laboral en el que predominaba la hostilidad, culminó con el directorio de Uber desvinculando al hombre de su posición, en una de las sagas más representativas de la jungla en la que puede convertirse el mundo de las aplicaciones. Gordon-Levitt recibió numerosos elogios por este trabajo, en el que comparte pantalla con Uma Thurman y Kyle Chandler.

Super Pumped: la batalla por Uber ya disponible en la plataforma Paramount+.

La cruzada (primera temporada)

Disney+ presenta un formato que mezcla aspectos del reality show, pero en un contexto de fantasía. En La Cruzada, ocho jóvenes son transportados a un universo medieval llamado Everealm, y allí formarán parte de una original competencia. En distintos rincones de ese lugar, ellos encontrarán todo tipo de retos, en los que deberán poner a prueba su destreza a ingenio. De ese modo, los ocho se convertirán en los heroicos paladines que deberán derrotar a una peligrosa hechicera que amenaza con destruir la paz de Everealm.

La Cruzada ya se encuentra disponible en Disney+.

Hollington Drive (primera temporada)

Theresa (Anna Maxwell Martin) y Helen (Rachael Stirling) son dos hermanas muy unidas. Ellas pasan mucho tiempo juntas, acompañadas de sus respectivos maridos e hijos, conformando un núcleo en el que todo parece perfecto. Una tarde como cualquier otra, luego de una comida familiar, los hijos de ambas salen a jugar a la calle y regresan a la hora de la cena, como hacen habitualmente. Nada parece fuera de lugar, pero durante la noche, la noticia de un niño desaparecido sacude a la pequeña comunidad de Hollington Drive. Y si bien Theresa y Helen se impactan con la noticia, ambas comienzan a preocuparse cuando creen descubrir que sus hijos pudieron estar involucrados en ese episodio, y que pueden ocultar información, o peor aún, ser responsables de la desaparición del menor .

Hollington Drive puede verse todos los lunes a las 22, por los canales 201 y 1201 de DirecTV, y disponibles también en DirecTV GO.

The Essex Serpent (miniserie)

Luego del éxito que cosechó con Loki, Tom Hiddleston regresa a la pantalla chica para protagonizar una nueva ficción, en esta ocasión ambientada en la Londres victoriana. En The Essex Serpent, Hiddleston se pone en la piel de un pastor llamado Will Ranson, un hombre que es muy respetado en el pueblo rural en el que reside. Al lugar llega Cora (Claire Danes), una forastera que comienza a investigar la posible presencia de una serpiente marina de carácter mitológico, una leyenda de la que todos descreen. Pero una tragedia inunda de temor al pueblo, y muchos aseguran que la visita de Cora solo trajo mala suerte y desgracia. En ese contexto, Ranson deberá hacer a un lado su escepticismo y descubrir qué se esconde detrás de la aparición de esa misteriosa mujer . The Essex Serpent está basada en la novela homónima de Sarah Perry, y está compuesta de seis episodios.

El primer episodio de The Essex Serpent llega a Apple TV+ el 13 de mayo.

The Thing About Pam (miniserie)

Renée Zellweger se suma a la extensa lista de grandes estrellas de Hollywood que llegan a la pantalla chica para ponerse al frente de una prometedora ficción. The Thing About Pam se basa en los hechos reales ocurridos en 2011, en el que un hombre llamado Russell, fue acusado de asesinar a su esposa. Él aseguraba ser inocente, pero fue señalado como el responsable del hecho, principalmente gracias a los testimonios de una amiga muy cercana de la víctima, Pamela Hupp. Pero con el tiempo, la situación cambió drásticamente cuando Russell fue declarado inocente, y la justicia apuntó hacia Hupp como la verdadera homicida .

Cuando Zellweger descubrió esta historia, investigó en profundidad la vida Hupp con la intención de llevar el hecho al terreno de la televisión. De esa manera, la actriz se convirtió en productora ejecutiva de The Thing About Pam, y se sometió a un intensivo proceso de maquillaje que le permitió componer a la protagonista de uno de los casos policiales más impactantes de los últimos años. Josh Duhamel, Judy Greer y Kati Mixon completan el elenco de esta miniserie.

The Thing About Pam está disponible a partir del 15 de mayo, en Star+.

Now and Then (miniserie)

Un grupo de amigos universitarios disfrutan de una juventud idílica, que transcurre entre fiestas y estudios. Pero durante una noche y en medio de una celebración, uno de ellos muere en extrañas circunstancias, dejando varios interrogantes alrededor de ese episodio. Veinte años después, el grupo de amigos vuelve a reunirse para poner en perspectiva aquello que sucedió, y descubren cómo la adultez terminó por ser muy distinta a esa vida que proyectaban cuando eran jóvenes. Now and Then es una miniserie de ocho episodios, que tiene la particularidad de ser bilingüe, con sus protagonistas hablando en inglés y español de forma alternada, en el marco de un relato que transcurre en Miami .

Now And Then puede verse a partir del 20 de mayo, en Apple TV+.

Obi- Wan Kenobi (miniserie)

El universo de Star Wars en televisión demostró una calidad notable a través de dos títulos clave: The Mandalorian y El libro de Bobba Fett. Ambas series lograron un equilibrio perfecto, porque por un lado fueron capaces de expandir dicho universo y desarrollar personajes no explorados, y a la vez que demostraron un respeto casi reverencial por la esencia de la trilogía original. A esa dupla de ficciones, se agrega ahora una nueva propuesta que marca la vuelta de uno de los personajes más queridos de la saga galáctica. Luego de interpretar a Obi Wan en las tres películas de la segunda trilogía, Ewan McGregor vuelve a ponerse en la piel del mítico Jedi para contar una nueva historia, que se adentrará en lo que sucedió luego de La venganza de los Sith .

Una década después de sufrir su peor derrota, que marcó el final de la Orden Jedi y Anakin Skywalker (Hayden Christensen) entregándose al lado oscuro, este relato hará foco en cómo transcurren los días de Kenobi. Exiliado en Tatooine, el antiguo Jedi vive atormentado por los errores del pasado, a medida que observa el feroz avance del Imperio, aún en los planetas más pequeños de la galaxia. Pero el destino sacará a Obi- Wan de su ostracismo, y lo llevará a recapacitar sobre viejas heridas. Junto a McGregor, el elenco lo completan Christensen (que vuelve a encarnar a Darth Vader), Moses Ingram, Joel Edgerton, Kumail Nanjiani, Indira Varma y Rupert Friend.