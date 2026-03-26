Noticias de Florida hoy, en vivo: activistas que ayudaban a Cuba denuncian detención de la CBP en Miami

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) detuvieron e interrogaron a 20 activistas del convoy humanitario Nuestra América tras su regreso de Cuba. Según Miami Herald, durante el proceso en el Aeropuerto Internacional de Miami, las autoridades confiscaron al menos 18 dispositivos electrónicos, como teléfonos y computadoras portátiles.

Las detenciones habrían ocurrido en el aeropuerto de Miami

Los miembros de la organización CodePink calificaron estas acciones como una violación a la privacidad motivada por razones políticas. Por su parte, la misión cumplió su objetivo mediante la entrega de miles de kilos de ayuda humanitaria en la isla.