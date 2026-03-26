Noticias de Florida hoy, en vivo: activistas que ayudaban a Cuba denuncian detención de la CBP en Miami
Activistas del convoy humanitario Nuestra América fueron interceptados por agentes en el aeropuerto; y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado Soleado
Activistas de la misión de ayuda a Cuba denuncian haber sido detenidos por la CBP en Miami
Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) detuvieron e interrogaron a 20 activistas del convoy humanitario Nuestra América tras su regreso de Cuba. Según Miami Herald, durante el proceso en el Aeropuerto Internacional de Miami, las autoridades confiscaron al menos 18 dispositivos electrónicos, como teléfonos y computadoras portátiles.
Los miembros de la organización CodePink calificaron estas acciones como una violación a la privacidad motivada por razones políticas. Por su parte, la misión cumplió su objetivo mediante la entrega de miles de kilos de ayuda humanitaria en la isla.
Así estará el clima hoy en el sur de Florida
Este jueves 26 de enero, el clima en el sur de Florida estará mayormente soleado y con algunas nubes parciales por la tarde. En la noche, seguirá la misma tendencia y se mantendrá de despejado a parcialmente nublado.
De acuerdo con el pronóstico de AccuWeather, específicamente en Miami se prevé una máxima de 80°F (27°C), mientras que la mínima se establecerá alrededor de los 71°F (22°C). No hay indicios de precipitaciones ni vientos fuertes.
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