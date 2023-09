Después de tres años de amor, la pareja anunció su separación de manera repentina; mientras los rumores de engaño circulan como el motivo principal del fin del romance, él sueña con una posible reconciliación

Cynthia Caccia LA NACION

escuchar

Eran una de las parejas más explosivas de la escena musical . Talentosos, populares y carismáticos, Rosalía y Rauw Alejandro supieron ganarse un lugar dentro de la industria convirtiéndose en grandes referentes del género urbano. Sin embargo, a fines de julio Rosalía y Rauw Alejandro anunciaron su separación dejando en shock a todos sus fanáticos. Atrás quedaron sus tres años de amor, sus planes de casamiento y sus colaboraciones juntos. Mientras que algunos dejaron entrever rumores de infidelidad y diferencias artísticas como el motivo de su ruptura, él no para de expresar su tristeza y sus ganas de volver a intentarlo.

Tristeza para los fans: Rauw Alejandro y Rosalía se separaron y cancelaron su boda

¡Soy tu fan!

Los rumores de romance entre ellos comenzaron en 2020 cuando Rauw Alejandro confesó que era fanático de la española y soñaba con conocerla. Gracias a su profesión y a algunos amigos en común, el puertorriqueño pudo cumplir su sueño y se animó a dar el primer paso. Sin embargo, al principio ambos decidieron mantener este romance en secreto hasta estar bien seguros de lo que sentían. “Yo ¿cómo? Si compongo, produzco, escribo letras, toco instrumentos. Te juro que para hacer esto, debes poner todos tus sentidos”, le dijo Rosalía a la revista Vogue en diciembre de ese año desmintiendo las primeras versiones que circularon cuando se la vio andando en moto con él.

En septiembre de 2021 se vino la confirmación, precisamente el día de cumpleaños de ella. “Bliss: Libra y bendecida”, escribió la intérprete de “Despechá” mientras posaba junto a su novio frente al mar. “Aunque se vaya el sol, contigo el día nunca acaba. Feliz cumple, bebe”, le respondió él despertando la reacción de todos sus seguidores. Y si bien siempre eligieron mantener su romance lejos de los flashes, las primeras declaraciones públicas no tardaron en llegar. “Hay muchas parejas que se enchulan y se van a fuego, nosotros nos tomamos nuestro tiempo. Llevamos un par de meses, un par de tiempo. Llevamos un tiempo largo”, reveló el cantante de “Todo de ti” en el programa Alofoke sin censura mientras confesaba lo enamorado que estaba: “Estoy enchulado, enamorado, el amor es bello”.

En cuanto a los motivos por los que tardaron casi diez meses en blanquear su relación, el reggaetonero advirtió: “Tú te quieres asegurar de que sea la persona correcta para ti, o viceversa. Los dos tenemos una carrera peculiar y ninguno de los dos hace drama. Cuando nos pillaron a los dos, nosotros ya estábamos seguros de lo que queríamos en la vida”.

Después de un romántico viaje a México, donde ambos compartieron postales de un paseo en barco y una serenata de mariachis en la playa, vino la primera aparición pública. La ocasión elegida fue la alfombra roja de Los40 Music Awards en Palma de Mallorca, España. La pareja no dudó en fotografiarse muy acaramelados y gritar su amor a los cuatro vientos.

Rosalía y Rauw Alejandro juntos en los Latin Grammy Awards 2022 en Las Vegas Denise Truscello - Getty Images North America

Meses después, los artistas celebraron su primer San Valentín juntos. Tras definirla como e l “amor de su vida” y “la persona más extraordinaria” que había conocido, Rauw Alejandro expresó lo que la creadora del “Motomami” significaba para él: “No saben lo mucho que me hace reír esta mujer, siempre encuentra la forma de sacarme una sonrisa”, escribió en su cuenta de Instagram quien no dudó en instalarse junto a su pareja en el Viejo Continente.

Casi un año después, la pareja volvió a sorprender a su fandom anunciando su compromiso. Fue a través del videoclip “Beso” (uno de los tantos temas musicales que lanzaron juntos) donde Rosalía presumió su flamante anillo. En su visita al programa español El hormiguero, la compositora de “Con altura” no sólo confirmó la noticia sino que habló de cómo imaginaba su boda. Tras asegurar que iba a ser algo sencillo solo con familiares y amigos íntimos, la cantante contó detalles de su vestido: “Tengo por ahí un vestido guardado”, lanzó mientras revelaba que se trataba de una pieza exclusiva de la diseñadora de modas, Vivienne Westwood. “De momento tengo que terminar la gira”, agregó en referencia a su Motomami World Tour.

Después de compartir el escenario de Coachella, donde el puertorriqueño hizo una aparición sorpresa con su tema “Vampiros”, el cantante le dedicó su Mussic Session lanzada en junio de este año junto a Bizarrap. “Que Dios la bendiga, está en otra liga / Si estás despecha’, yo te hago un rehab / pa’ darte figa”, dice uno de los fragmentos de la exitosa colaboración en referencia a la española que conquistó su corazón.

Boda cancelada y rumores de infidelidad

A fines de julio, la pareja dejó en shock a sus fanáticos tras anunciar su repentina separación. Atrás quedó el vestido blanco, la luna de miel, las declaraciones de amor y los tatuajes compartidos. “Las fuentes dicen que a pesar del amor y el respeto que los cantantes se tienen el uno por el otro, ambos acordaron terminar su compromiso”, informó la revista People mientras ellos preferían el silencio.

Tras tres años de relación, Rauw Alejandro y Rosalía se separaron en julio de este año (Fuente: Columbia Records)

Inmediatamente, las especulaciones sobre una posible infidelidad por parte del artista oriundo de Puerto Rico comenzaron a sonar fuerte algo que él se encargó de desmentir en sus propias redes. “Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí”, comenzó en su descargo a través de una extensa historia de Instagram.

El comunicado de Rauw Alejandro en las redes sociales en el que confirma la ruptura del compromiso con Rosalía Ig / @rauwalejandro

“Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso”, confirmó mientras despejaba los rumores que circulaban respecto de un posible affaire con la modelo colombiana Valeria Duque: “Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante todo este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas y por el respeto que le tengo a ella, nuestras familias y todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, aclaró mientras agradecía el apoyo de sus fans y se enfrentaba a la cancelación de los seguidores de su ex.

Horas después, la catalana hizo lo suyo en su propia red social. “Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl”, aclaró mientras desmentía el supuesto amorío de su novio con la modelo de Medellín. “Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido”, expresó. A su vez, pidió comprensión. “Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”, concluyó.

Una persona vinculada a la pareja también confirmó que no había terceros en discordia y dio detalles de la razón por la cual los músicos le habrían puesto punto final a su relación. Según él, personas del equipo de trabajo de Rosalía no veían “muy conveniente” el noviazgo, ya que el cantante de reggaetón “no le daba la talla” y hasta le hacía “bajar de nivel”. “Quieren darle un giro a su carrera, la ven como una gran estrella y sienten que él es poca cosa. La ven más Kardashian y sienten que Rauw no está a ese nivel”, señaló.

Operativo reconciliación: en marcha

A mediados de agosto, Rauw Alejandro volvió a desmentir la existencia de un affaire de la manera que mejor le sale: a través de una canción . “Hayami Hana” se llama el tema que le dedicó a su ex y en donde le declara el amor que aún siente por ella, manifestando sus deseos de volver en un futuro. “Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel. Ella siempre tuvo la clave de mi cel. Esto fue algo más que no está en mi poder. Mi niña de cristal, mi barquito de papel. Te desarmaste y arreglarte intenté. Y aunque lejos te me fuiste, me quedé”, dice parte de la letra.

“La vida que llevamos no es pa’ todo el mundo. La prensa, las redes, presiones de grupo. Estando lejos es más difícil, más fácil juntos. Trabajamos sin parar pero hasta qué punto. Estar en nuestro campito vale más que to’ el dinero y la fama. Despertar y verte a mi lado. No dan ganas de salir de la cama”, agrega en otro fragmento dando cuenta de lo mal que la está pasando sin ella.

“Espero que algún día podamos reírnos del pasado . Aquí no hay rencores, esto no es un reclamo, si los mejores días tú me has regala’o. Por eso en mi barriga tu nombre llevo tatua’o. Todo te di y lo volvería a hacer, terminaré nuestra casita por si te da con volver. Hoy te dejo de escribir, no de querer”, expresa manifestando la esperanza de una posible reconciliación.

Ya sobre el final, Rauw expresa su admiración por la artista afirmando que es la mejor y que no habrá otra como ella. “Sin con tan solo escuchar tu voz el mar se calma de cualquier tormento. Miles de personas piensan lo mismo, no lo digo yo por culpa de este sentimiento. Y desde Los Ángeles lo supe, ella es mi motomami ¿Qué vendrá después? No sé, pero sé que pa’ ti serán to’ los Grammys, estudiarán tu arte con el pasar del tiempo”, remató como un fan más.

En las últimas horas y en medio de su Saturno World Tour por España, el cantante no pudo contener sus lágrimas sobre el escenario al entonar estas estrofas. “No la voy a cantar más en mi vida”, afirmó visiblemente emocionado mientras el público de Barcelona lo ovacionaba. Algo parecido ocurrió en su paso por la ciudad de Valencia, aunque esta vez el hit “Hoy aquí” fue el que motivó su tristeza.