Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: el Presidente dijo que el Gobierno estaría dispuesto a ajustar la fecha de la visita del Papa

Luego de que el papa León XIV anunciara que se va a someter una operación en la antesala de su visita a la Argentina, el presidente Javier Milei se puso a disposición y, este lunes, aseguró que el Gobierno está “disponible” para efectuar cambios en la agenda.

“El otro día hice pública la preocupación al respecto y oramos por él para que pueda venir a la Argentina. Si la situación demanda un corrimiento en la fecha, nosotros estamos disponibles para hacer los ajustes necesarios”, marcó.