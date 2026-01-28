Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Silencio de los gobernadores ante la intervención federal del puerto de Tierra del Fuego
CÓRDOBA.- Hasta el momento, ningún gobernador salió en apoyo de los planteos del fueguino Gustavo Melella, quien reclama por la decisión de la Nación de intervenir por 12 meses el Puerto de Ushuaia. El fundamento de la medida es un informe de la Agencia Nacional de Puertos (ANPyN) que da cuenta de que habría desvíos de los recursos de mantenimiento para otras áreas de la gestión provincial.
Los mandatarios provinciales eligieron por ahora no involucrarse ni opinar sobre el tema. Durante esta semana habrá algunas reuniones entre ellos -hay diferentes grupos- y puede que surja algún pronunciamiento. La mayoría de los gobernadores está hoy en contacto con la Casa Rosada por las negociaciones por el proyecto de reforma laboral y por el reclamo de obras públicas.
Milei en Mar del Plata: entre una versión rockera de la mano de Fátima Florez y su presentación en la “cumbre anti-zurda”
MAR DEL PLATA.- Desentendido de las protestas que a menos de 50 metros se volvieron cada vez más ruidosas a medida que transcurría la obra teatral que lo tenía primero como espectador, y sobre el final como estrella invitada, Javier Milei cantó y bailó su especial versión de “El rock del gato”, invitado por la actriz y bailarina Fátima Florez, su expareja, en el cierre de una mini-gira por Mar del Plata.
Lo que no se esperaba fue la salida, que sorprendió hasta a la propia seguridad: el retiro del Presidente coincidió con la salida de quienes habían ido a ver a otra sala lindera al cantante Pedro Aznar. “Hijo de puta, hijo de puta”, le cantaron a coro. Milei no se quedó callado: trepado a la camioneta les respondió con gestos y un “igual los estoy haciendo ricos a todos”.
Kicillof negocia listas conjuntas en el PJ, aunque en paralelo ordena a su tropa armar en el territorio
LA PLATA.- En tiempo de descuento para la presentación de listas de cara a la renovación de autoridades en el Partido Justicialista bonaerense, el gobernador Axel Kicillof visitó hoy a un aliado estratégico en el armado del Movimiento Derecho al Futuro (MdF): Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda y aspirante a suceder al gobernador en 2027.
Mientras siguen las conversaciones para integrar una lista conjunta en el PJ, el MdF agita a la militancia para mostrar músculo a la interna y preparase para el caso que finalmente no haya acuerdo. La lista conjunta parece, por el momento, como la única manera de destrabar otras internas que amenazan la gobernabilidad de Kicillof, por ejemplo en el Senado de la provincia.
Javier Milei cerró La Derecha Fest: recordó la condena de Cristina Kirchner y volvió a apuntar contra el periodismo y el sector empresario
MAR DEL PLATA. El reloj marcaba puntual la medianoche cuando Javier Milei, después de cantar rock en un teatro y ahora por fin frente a una tribuna plena de de sus ideas, cerraba aquí ante varios miles de sus seguidores su segunda escala del “Tour de la gratitud” con una arenga a profundizar el proyecto político que encabeza. “Hagamos grande a Argentina”, les reclamó al cabo de un discurso de media hora cargado de citas, con gruesas pinceladas de antikirchnerismo y alusiones claras a recientes cruces con el sector empresario.
“No son dignos del favor del mercado y si quieren hacerlo por la fuerza con negocios turbios con el Estado deben desaparecer e ir a la quiebra”, afirmó en lo que se leyó como referencia a las críticas que lanzó al grupo Techint, que lidera Paolo Rocca.