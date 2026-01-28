Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

CÓRDOBA.- Hasta el momento, ningún gobernador salió en apoyo de los planteos del fueguino Gustavo Melella, quien reclama por la decisión de la Nación de intervenir por 12 meses el Puerto de Ushuaia. El fundamento de la medida es un informe de la Agencia Nacional de Puertos (ANPyN) que da cuenta de que habría desvíos de los recursos de mantenimiento para otras áreas de la gestión provincial.

Los mandatarios provinciales eligieron por ahora no involucrarse ni opinar sobre el tema. Durante esta semana habrá algunas reuniones entre ellos -hay diferentes grupos- y puede que surja algún pronunciamiento. La mayoría de los gobernadores está hoy en contacto con la Casa Rosada por las negociaciones por el proyecto de reforma laboral y por el reclamo de obras públicas.