¿Qué pasará con los premios Martín Fierro, los Gardel y los Cóndor de Plata este año?

La pandemia generó mucha incertidumbre en todo el mundo e impactó de lleno en las actividades artísticas, no sólo en relación a las producciones sino también a las celebraciones para reconocer a sus protagonistas, ¿qué pasará con las ceremonias de galardones, se entregarán este año?

Podrán ser declamados en público o espiados a escondidas, acariciados sobre un estante o escondidos en un placard: para el elogio o para la crítica, nadie ignora los premios a las artes y el espectáculo ni es del todo inmune al reconocimiento o la indiferencia que, en cualquier caso, significan. Cuando no están, su ausencia se nota porque traen, al hombro de sus estatuillas, la fiesta de una comunidad artística que hoy no sabe cómo volverá a celebrarse después de un 2020 casi ausente de premiaciones. De distinto modo, con mucha incertidumbre debido a la evolución de la pandemia, este año sí hay algunas definiciones acerca de fechas y modalidades, presencial o remota. También hay varios casilleros completados por no sabe/no contesta: el temor a proyectar y no cumplir y el rechazo de galas vía Zoom sobrevuelan las mejores intenciones.

Mariano Chiesa y Valeria Lynch, con sus premios ACE por Sunset Boulevard Gerardo Viercovich

Artes escénicas

Caso por caso, en las artes escénicas es central la cuestión de considerar o no a las obras para streaming que brotaron ni bien cerrados los teatros en marzo de 2020. “Quizá tengamos que discutir si sumamos rubros referidos a los espectáculos online. Pero no son teatro, son otra cosa, ni mejor ni peor pero el teatro requiere de la presencia del público y actores en un mismo momento y lugar”, dice el dramaturgo y director Héctor Oliboni, integrante de la comisión directiva de la Asociación de Cronistas del Espectáculos, entidad que entrega los premios ACE a la actividad teatral. El año pasado no fueron otorgados. Para la próxima primavera, probablemente sí. Según el último comunicado, firmado por Nora Lafón, Alicia Petti y Oliboni, “estamos pensando que la nueva premiación involucraría a los espectáculos estrenados entre 1° de junio de 2019 hasta 31 de mayo de 2021, si el futuro nos permite pensar en una celebración para fin de este año”. Están firmemente de acuerdo en que el encuentro debe ser presencial, del mismo modo que los espectáculos que se toman en cuenta para las nominaciones, es decir, el streaming –que tuvo un boom de consumo al principio de la pandemia pero que decayó por el hartazgo de pantallas y/o los bolsillos flacos– no será incluido.

Diego Reinhold, Darío Lopilato y el elenco de Hair, en la última entrega de Premios Hugo al Teatro Musical

Tampoco sin ceremonia en 2020 (aunque sí con nominaciones), los organizadores de los Premios Hugo al Teatro Musical tienen más precisiones. La ceremonia se realizará en la segunda quincena de junio (aún no determinado el día). No será presencial: solo los conductores del evento estarán in situ desde algún escenario pero sin público, ni siquiera los nominados en las distintas categorías, lista publicada en agosto del año pasado. Por lo tanto, la 11ª edición premiará a los espectáculos estrenados desde julio de 2019 hasta marzo de 2020. Será transmitido por televisión, por canal también a confirmar. “Salvo los conductores, todos los demás, nominados, invitados y muchas otras figuras estarán vía Zoom. Durante la transmisión se intercalarán videos especialmente grabados con números musicales, muy al estilo que lo hacen los Tony pero al aire libre. Es decir, es una mezcla de vivo (los presentadores), remoto (el resto) y grabado (los musicales)”, explica Ricky Pashkus, junto con Pablo Gorlero, fundadores de los Hugo.

¿Quá pasa con el premio municipal que otorga la ciudad de Buenos Aires? Como los demás, los Trinidad Guevara, dependientes del área de Concursos y Premios del Ministerio de Cultura porteño, se entregaron por última vez en 2019. Aparentemente, este año volvería a realizarse. Por el momento, la respuesta oficial es que “se está trabajando y evaluando cómo avanzar”. Esta entrega tomaría en cuenta los estrenos de 2019 y algo de la no habitual programación 2020. Pero no hay definiciones todavía acerca de cómo, cuándo ni qué se dejaría de lado.

Totalmente virtual será la ceremonia de los premios Teatro del Mundo, organizados por el Centro Cultural Ricardo Rojas, dependiente de la UBA, y coordinados por el docente e investigador teatral Jorge Dubatti. La última edición, la 21ª desde 1998, fue en diciembre de 2018. La siguiente, que iba a llevarse a cabo a finales de 2019, fue postergada para 2020 y, finalmente, no se cumplió. Esa premiación es la que realizará este año. El período 2020-2021, en el que ahora los jurados están trabajando, se entregará en 2022 e incluirá a las obras no presenciales.

Coordinados por la periodista Linda Máximo, los Luisa Vehil, que organiza la sala del mismo nombre en Balvanera desde 2013, tendrán en noviembre la ceremonia que premiará a los espectáculos estrenados desde octubre de 2019 a fin de septiembre de 2020. Según Máximo, solo lo presencial sería considerado mientras el nuevo jurado (por desacuerdos, el anterior fue disuelto en 2020) continúa sus reuniones puntualmente por Zoom.

Nelly Prince, recibe uno de los Premios Podestá 2010 a la Trayectoria Honorable Fernando Sturla - Telam

Los que también saben qué harán este año son la Asociación Argentina de Actores, institución que junto con el Senado de la Nación organiza los premios Podestá a la Trayectoria Honorable. El 18 de marzo de 2019, cuando la entidad cumplió cien años, se hizo la última ceremonia de entrega de las estatuillas creadas por el escultor Antonio Pujía. En 2020, no hubo, por las mismas razones que el resto, y en 2021, la entidad presidida por Alejandra Darín, al menos por el momento, decidió no llevarla a cabo.

Dos premios teatrales ya no existen: en 2018, el María Guerrero, entregado por la entonces Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes; y en 2017, el Florencio Sánchez, otorgado por la Casa del Teatro. Tanto el TNC, dirigido por Rubén D’ Audia, como la Casa del Teatro, por Linda Peretz, manifestaron la intención de reeditarlos. En el caso de los Florencio Sánchez, con otro nombre, Premio Regina Pacini, en honor a la fundadora de la Casa del Teatro. No prioritarios por ahora, estos proyectos, quizás, tomen forma en 2022. Por lo tanto, es probable que todos los espectáculos estrenados entre 2019 y 2021 tal vez no sean considerados.

Virginia Lago, protagonista de la obra Gracias, María Elena, obtuvo el Estrella de Mar de Oro este año Mauro Rizzi

Por otro lado, fueron tres los galardones que ya se otorgaron en 2021. Los Atina, el premio de la Asociación de Teatristas Independientes para Niños/as y Adolescentes, fueron realidad en mayo vía Zoom. Se premiaron tanto las producciones presenciales de 2019 (en 2020 se canceló la ceremonia) como las especialmente realizadas para la virtualidad, ampliando la convocatoria a toda América Latina. Otra experiencia cumplida pero totalmente diferente fue la de los premios Estrella de Mar, a principios de febrero en Mar del Plata cuando la segunda ola se veía de lejos. En una temporada muy adelgazada por los aforos restringidos y la delicada coyuntura económica, el evento se cumplió al aire libre, en los jardines de la Villa Victoria Ocampo y con distanciamientos obligatorios. A su vez, los Carlos, que destacan lo mejor de la temporada en Villa Carlos Paz, se llevaron a cabo en febrero en el Estadio Arena, con los protocolos vigentes y la asistencia exclusiva de los nominados.

Gabriela Rádice, en la conducción de la última entrega de Premios Sur, en el Museo Larreta Gerardo Viercovich - LA NACION

Cine y televisión

Primera ceremonia de carácter presencial realizada desde el inicio de la cuarentena, en noviembre se entregaron los premios SUR, que otorga la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. Con distanciamientos, barbijos y alcohol en gel, el encuentro tuvo lugar en el jardín del Museo de Arte Español Enrique Larreta. El reconocimiento fue para las películas estrenadas durante 2019 (la ganadora fue Los sonámbulos, de Paula Hernández, también elegida para la competencia Oscar). Acerca del siguiente período anual, la producción 2020, Bernardo Zupnik, presidente de la Academia local, dice que “como todos los años se hará la votación de los Premios SUR 2020 en nuestra plataforma de votaciones, en dos fases, Nominaciones y Ganadores. Para tener la fecha de apertura de votaciones, estamos esperando que la Academia de Hollywood nos envíe sus bases de este año y ver las fechas correspondientes para poder combinar los dos anuncios: la película elegida que representará al país en los Oscar y los ganadores de los Sur 2020. Van a considerarse todas las películas estrenadas en 2020”.

Mercedes Morán, ganadora en los Cóndor de Plata 2019 Gerardo Viercovich - LA NACION

Por su parte, la Asociación de Cronistas Cinematográficos, responsable de los Cóndor de Plata, prevé realizar la edición 2021 de manera presencial hacia la última parte del año. La fecha dependerá si las condiciones sanitarias lo permiten. Según Rolando Gallego, integrante de la Asociación, “en breve se darán a conocer los nominados y se incluirán los estrenos en salas y online de todo el año”. Los premios de 2020 (correspondientes a la producción 2019) se anunciaron a finales de marzo, desde los estudios de C5N. Estos ganadores recibirán sus estatuillas durante la misma próxima ceremonia presencial. Otro anuncio es que al festejo tradicional se sumará otro dedicado a la producción de series para televisión y plataformas, también con fecha a definir.

Luis Novaresio celebró la diversidad al recibir su premio Martín Fierro, en la última edición del galardón que entrega la cuestionada Aptra Alejandro Guyot - LA NACION

“La gran fiesta del año”. El latiguillo se repetía cada vez por el canal que había negociado con la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra), la transmisión de los Martín Fierro a la Televisión de aire, los únicos trofeos que convocaban a las divas y divos, generaban los minutos más codiciados en la torta publicitaria, daban tela para cortar por varios días y otras cuestiones bastante ajadas que, en imperturbable goteo, fueron devaluándose con la pérdida de televidentes, la caída del rating y el letargo de la producción audiovisual. Pero el golpe a la mandíbula 2020 dejó en confuso estado de ánimo de la mayoría. Y los Martín Fierro no tuvieron su festejo.

Lo intentaron. La productora Red Cube –que en su página se presenta como “organizadora oficial de los Martín Fierro a lo mejor de la TV 2020”– compró los derechos de televisación el año pasado. Gracias a eso, dice Luis Ventura, presidente de Aptra, se pudo sostener la asociación. Pero el evento no sucedió. Se iba a hacer al aire libre en el Club Hípico a fin de 2020, se iba a hacer en el Obelisco pero el verano terminó. “Ahora la idea es en el Luna Park, en junio. Pero todo indica que no se podrá. Canal 9 iba a transmitirlo pero, por el momento, no hay acuerdo económico con la productora”, dice Ventura, imposibilitado de conformar a todos: “El Luna Park, con las restricciones, permite el ingreso a 2000 personas. Nosotros íbamos a ocupar 500 lugares. Con testeos en la alfombra roja. Pero hasta que no se destrabe el problema...”.

El presidente de Aptra, Luis Ventura, en la alfombra roja de los premios Martín Fierro

La premiación, por ahora fallida, es para los programas emitidos en 2019. Uno de los canales había propuesto sumar a los de 2020, es decir, reunir las dos entregas en una pero Ventura se negó. “Es que pensé que iba a entregar unos en el verano y a fin de año los otros pero todo se retrasó”, dice. Entonces, ¿por qué no adelantar tiempos con transmisión remota? La respuesta es que nadie quiere quedarse sin “la gran fiesta”, el único momento con una pizca de glamour o algo así del año. Con el riesgo de que, tal vez, la lectura no sea positiva. ¿Juntar gente engalanada para la ocasión en un momento hipersensible alegraría a los televidentes o causaría rechazo? Nadie puede asegurar resultados.

Pero los Martín Fierro, nacidos en 1959, no son sólo a la televisión de aire. Los premios a la actividad radial también son históricos si bien se independizaron en 2016 con fiesta propia. En 1991, surgieron los entonces llamados Martín Fierro del Interior, hoy Federal, festejo en las provincias que desde 2013 sumó el broche del Martín Fierro Federal de Oro. Los de Cable, desde 1995; y, en los últimos años, la franquicia se amplió al Digital, desde 2017, y el de Moda, en 2019. Por eso, algunos eventos sí están confirmados.

En enero, vía streaming, se entregaron los Martín Fierro Federal. Pero además, para el segundo semestre, se esperan los Martín Fierro Digital a lo realizado desde mediados de 2020 a mediados 2021, en la provincia de Neuquén, de modo virtual; y el Federal, en San Juan, de forma presencial y a la producción 2020. En cuanto al Cable y la Radio, las negociaciones siguen pero sin cerrar nada. “Red Cube y otras productoras insisten en tener derechos de otras entregas pero Aptra no quiere vender cosas a un futuro tan extenso. Buscaremos el momento para poderlos hacer”, dice Ventura, sin resignarse.

“El año pasado lo hicimos y salió muy bien. Una transmisión online a cargo de Infobae Teleshow. Pero este año, no. ¡La primera vez en 27 años que no se entregarán los premios Fund TV!”, dice Sara Shaw de Critto, la vicepresidenta de la organización que premia los programas televisivos con valor educativo. “Nos posicionamos no desde la industria sino desde los derechos de los televidentes. Y en 2020 la programación, no toda pero sí la mayoría, estuvo teñida por la lucha política. Preferimos esperar a julio del año próximo y veremos si puede ser presencial y si no, repetiremos la experiencia virtual”, explica, dejando por sentado que este año no habrá premios FundTV.

Luis Ovsejevich, creador de los prestigiosos premios Konex Alejandro Guyot - LA NACION

Muy emprendedor, Luis Ovsejevich, creador de los Konex, brinda precisiones para agendar. El 26 de octubre, la Fundación Konex entregará en vivo los 100 diplomas al mérito del Espectáculo argentino (los elegidos se conocieron en mayo). Al aire libre, si las condiciones lo requieren. En ese caso, sería en el patio de la Ciudad Cultural Konex que con las restricciones alcanza un aforo para 300 personas. Si fuera posible, en cambio, se hará en la sala con capacidad para 650. El 7 de diciembre, a su vez, será la ceremonia de entrega de los 20 Premios de Platino y el de Brillante, con el mismo esquema anterior. Todo dependerá del contexto sanitario. Pero no pone en duda la celebración.

La última y deslucida entrega virtual de Premios Gardel 2020 Captura de TV - LA NACION

Música

Por último, Gardel la tiene clara. La Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif) presentó en mayo, a través de sus redes sociales y desde distintos lugares del país, la lista de nominados en cada una de las disciplinas, para los Premios Gardel 2021 a lo más destacado de la música nacional. Igual que el año pasado, la ceremonia será virtual y se realizará el próximo mes, transmitida en vivo por TNT, Radio Nacional y RAE.

Un panorama variado, con tonalidades que oscilan del pesimismo a la esperanza, con mejor o peor adaptación a la virtualidad que abduce a los espectadores y, sobre todo, con una enorme incertidumbre.

Premios Internacionales

Angela Lansbury con su premio Tony REUTERS / Lucas Jackson

¿Qué pasa con los premios al teatro en los Estados Unidos y Europa? En donde el contexto sanitario ya permite sostener expectativas, el panorama de las artes comenzó a abrirse. En Inglaterra, los Olivier se entregaron en octubre de 2020, con todos los teatros cerrados, en forma pregrabado y vía streaming y en la TV británica. pero este año la Sociedad de Teatro de Londres decidió, por la poca cantidad de producciones, posponer la ceremonia para abril de 2022. En España, la gala de entrega de los XXIV premios Max de las Artes Escénicas, creados en 1998 por la Sociedad General de Autores y Editores, tendrá lugar el 4 de octubre de 2021 en el Teatro Arriaga, de Bilbao, y contará con la dirección de Calixto Bieito. Con sede itinerante, en 2020 se realizó en el teatro Cervantes, de Málaga, bajo estricto protocolo sanitario.

En cambio, los Molière, el premio nacional de teatro de Francia, organizado por la Asociación profesional y artística de teatro, no realizará este año la ceremonia. El año pasado, la edición 32, se hizo en junio, en el teatro de Châtelet de París a puerta cerrada y transmitido por la televisión. Por último, la 74º edición de los premios Tony, galardones al teatro de Broadway otorgado por la Broadway League y American Theatre Wing, que debía realizarse en 2020 (los nominados se dieron a conocer en octubre), finalmente se hará el 26 de septiembre desde un lugar aún no definido, transmitida en vivo por CBS (aire) y Paramount+ (streaming). Será una celebración al regreso del show: Broadway es Back! es el título. Durante la transmisión de la gala sólo se entregarán tres premios: Mejor musical, Reposición y Obra. Podrán verse fragmentos de las obras más nominadas (Moulin Rouge!, Jagged Little Pill y Tina). Todavía no se sabe si se permitirá público, si bien para el otoño neoyorquino el aforo abrirá al 100 por ciento. Para la productora argentina Valentina Berger, que pertenece a la Broadway League, “hay mucha especulación pero creo que en junio habrá más definiciones”.

Los Oscar se entregaron este año con poco glamour y despliegue Getty Images

Los Globos de Oro, los Grammy y los Oscar ya fueron entregados este año. Los Globos, de modo virtual, el 1º de marzo, sin público ni alfombra roja. Los Grammy, presencial, el 14 de marzo en el Staples Center de Los Angeles. Hubo números musicales en vivo y pregrabados, aunque sin público. Los artistas no norteamericanos (Fito Páez, Natalia Lafourcade y Bad Bunny) recibieron sus premios vía zoom. Los Oscar se entregaron el 25 de abril (cuando suele ser entre la última semana de febrero y las primeras dos de marzo) con la única presencia en la Unión Station de Los Angeles de los nominados a las diferentes categorías que se hisoparon antes de la gala. En todos los casos, el período de votación se postergó para que entrasen producciones retrasadas por la pandemia. En el caso del Oscar y de los Globos de Oro, se relajaron las reglas que obligan al estreno en salas. La audiencia televisiva de estos eventos decayó más de un 50 por ciento con respecto al año anterior. En cuanto a los Emmy, los premios a la televisión, se entregaron el 20 de septiembre pasado en una ceremonia sin público en el Staples Center, conducida por Jimmy Kimmel. Los ganadores recibieron los premios de manera remota, con discursos vía zoom. La audiencia también cayó pero menos que los otros premios, un 10 por ciento respecto de 2019. Este año, las nominaciones se darán a conocer el 13 de julio y la entrega -muy probablemente presencial- se va a realizar el 19 de septiembre, pero todavía falta definir dónde y cómo.