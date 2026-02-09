Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Milei pospuso su viaje de esta semana a Estados Unidos, tras ser convocado por Trump al Consejo de Paz
Javier Milei realizó cambios en su agenda oficial, al cancelar un viaje que tenía previsto mañana a Estados Unidos, en el que iba a asistir a la Gala de Prosperidad Hispana. Es que fue invitado por el presidente Donald Trump a la reunión inaugural del Consejo de Paz, el próximo 19 de febrero en Washington.
El viaje fue modificado por la cercanía entre ambos compromisos. “El Presidente ha decidido suspender su participación presencial y abocarse a su agenda local”, informaron en la Presidencia. Esta semana, el oficialismo buscará aprobar la reforma laboral el miércoles en el Senado y la baja de la edad de imputabilidad el jueves en Diputados.
En su lugar, a la gala en la propiedad de Trump de Mar-a-Lago viajará el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. De todos modos, Milei participará del evento de manera virtual.
La Corte negocia con el Gobierno para cubrir vacantes judiciales a partir de marzo
La Corte Suprema de Justicia se reactiva este martes tras el receso de verano y en su hoja de ruta ya se vislumbran dos ejes: el pedido al Gobierno para que se cubran las vacantes en el Poder Judicial, que llegarían a más del 40% en 2026, y una exhortación a los jueces de tribunales inferiores a que le den celeridad a los juicios sobre causas de corrupción. Así informaron a LA NACION fuentes al tanto de lo que será la agenda de prioridades del máximo tribunal.
Otro tema que inquieta es la integración de la Corte Suprema, pero no es un asunto que vaya a resolverse de inmediato sino a lo largo de los próximos meses.
El máximo tribunal tiene actualmente tres integrantes: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, por lo que para dictar una sentencia debe haber unanimidad. En caso de una disidencia, los jueces deben sortear conjueces entre los presidentes de las cámaras federales de todo el país, pues la mayoría debe conformarse como mínimo con tres firmas. A pesar de esta particularidad numérica, la Corte tiene su propia agenda para 2026 y ya la puso en marcha. Esta semana se desarrollará la primera reunión de ministros del año, con la llegada de Rosenkrantz, que estuvo de viaje en el exterior.
El Gobierno dejará de mirar el patrimonio de quienes saquen los dólares del colchón
Uno de los principales desafíos y objetivos de la gestión de Javier Milei es lograr que los argentinos saquen los dólares del colchón después de décadas en las que sufrieron inestabilidad macroeconómica, confiscaciones, cepos y cambios de reglas constantes.
En ese contexto, el Gobierno publicó la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal y convirtió en operativos los cambios que el oficialismo presenta como un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y los contribuyentes. En la definición oficial, la norma pone en marcha un “blanqueo popular permanente”, entendido como un esquema continuo que permite regularizar ahorros informales y utilizarlos libremente, sin revisiones hacia atrás, siempre que se tribute de ahora en adelante.
