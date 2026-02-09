Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Javier Milei realizó cambios en su agenda oficial, al cancelar un viaje que tenía previsto mañana a Estados Unidos, en el que iba a asistir a la Gala de Prosperidad Hispana. Es que fue invitado por el presidente Donald Trump a la reunión inaugural del Consejo de Paz, el próximo 19 de febrero en Washington.

El viaje fue modificado por la cercanía entre ambos compromisos. “El Presidente ha decidido suspender su participación presencial y abocarse a su agenda local”, informaron en la Presidencia. Esta semana, el oficialismo buscará aprobar la reforma laboral el miércoles en el Senado y la baja de la edad de imputabilidad el jueves en Diputados.