Comidas del verano: recetas con tomate y pimiento para afrontar el calor

LA NACION

Hace pocos días, lo contaba Narda Lepes: “Nuestra percepción de lo que nos refresca está bastante distorsionada. Tenemos aprendido que una cerveza helada, una gaseosa con mucho hielo o un helado nos refrescarán. Que un día de calor lo ideal para hacer es un asado o un bife con ensalada. Pero lo que no llegamos a leer es la letra chica, porque todo eso es temporal o directamente logra lo contrario. Especialmente el helado, en una ola de calor, no ayuda. ¿Por qué? Porque digerir azúcares genera mucho calor en el cuerpo y eso, sumado al frío, baja la temperatura rápidamente de nuestro sistema digestivo que sobre compensa generando aún más calor interno. O sea, terminás más acalorado al rato. Un helado puede ser una buena recompensa al final de un día caluroso, pero no durante el calor extremo”.

Siguiendo las recomendaciones de Narda Lepes, van algunas recetas ideales para combatir el calor.

Receta de tomates rellenos con atún

Tomates rellenos con atún Shutterstock

Los tomates tienen 94% de agua y por eso Narda los recomienda. Pueden ser solos como fruta, al medio con oliva y sal, en ensaladas, en sándwiches, en algún estofado o guiso veraniego con pollo o pescado y hasta con con hierbas y especias. Por eso, esta receta de tomates rellenos con atún se presenta como una opción completa, hidratante y nutritiva. Para que este plato luzca tentador e irresistible, es importante elegir tomates redondos bien rojos y firmes, de tamaño mediano o chico y, si son orgánicos o de quinta, mucho mejor aún. Eso sí; no vale comerse el relleno y dejar el tomate.

Receta de salmorejo español con tomate

Salmorejo con tomate Archivo La Nación

Se lo conoce como salmorejo cordobés porque es oriundo justamente de Córdoba, Andalucía, en el sur de España. Parecido al famoso gazpacho andaluz, que es de la mima zona; el salmorejo es otra variedad de sopa fría. El salmorejo tiene consistencia de mousse, más parecido a un puré, o una papilla que a una sopa. Su consistencia es cremosa y su sabor ácido resulta súper refrescante. La receta de salmorejo lleva muy pocos ingredientes y está lista en pocos minutos.

Receta de consomé de pollo

Consomé Pixabay

Un buen caldo de pollo hidrata, repone sales y minerales a un cuerpo transpirado en los días de calor. Si se aguanta, resulta mejor tomarlo caliente porque ayuda al cuerpo a adaptarse a las temperaturas externas. Un poco más intenso que el caldo, menos pesado que una sopa, el consomé es el plato que tiene el equilibrio justo entre sabor y saciedad. La receta del consomé de pollo con hierbas, pimientos y bastante apio, tiene mucho sabor y es fácil de preparar.